COVID-19: Minsa advierte alza del 50% de muertes entre la primera y segunda semana de enero

En medio de la tercera ola de contagios de la COVID-19, el director del Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), César Munayco, advirtió que existe un incremento de los fallecidos entre la primera y segunda semana de enero de 2022. Esto se debería al comportamiento de la variante ómicron en nuestro país.

“Entre la semana uno y la semana dos, aquí en Perú ha habido aproximadamente un 50% de incremento en el número de fallecidos. La semana uno corresponde a la primera semana de enero y la semana dos a la segunda semana de enero. Es lo que se esperaba por este incremento explosivo en el número de casos”, acotó en RPP Noticias.

En el último reporte del Ministerio de Salud, la cifra de fallecidos alcanzó las 42 personas en las últimas 24 horas del martes 18 de enero. No solo ello, el último lunes 17, Perú registró 104 muertes por coronavirus en un día, luego de más de seis meses.

Por otro lado, el médico también señaló que no existe un desfase entre las cifras de fallecidos por coronavirus. “En realidad no hay un desfase, nosotros tenemos criterios que se utilizan todos los días para poder hacer la clasificación de los fallecidos, y hay varios criterios en función a si es una persona sospechosa, si es una persona confirmada. Todos esos casos se consideran como fallecidos (por COVID-19) a pesar de que no sean confirmados”, detalló.

Entre tanto, el especialista mencionó que las personas mayores de 60 años tienen más posibilidades de tener enfermedad grave y morir. En ese sentido, el experto indicó que esto se reduce en un 60% si el adulto cuenta con ambas vacunas y en un 80% si tiene su dosis de refuerzo.

Por último, recalcó que aún existe un 80 a 85% de ciudadanos que no han recibido ninguna dosis o no han completado su esquema. “Si bien es cierto que la vacuna reduce de manera importante el riesgo de complicarse o fallecer, en las personas que tienen comorbilidades sí puede haber un riesgo, mucho menor obviamente, con respecto al no vacunado, de poder complicarse y morir. Personas con cáncer o alguna enfermedad crónica”, sostuvo.