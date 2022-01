San Juan de Lurigancho: adolescente de 17 años desaparece tras acudir a entrevista de trabajo

Una madre de familia se encuentra devastada tras la desaparición de su hija Dayana Hernández Canchari (17) el último domingo 9 de enero, tras salir a una entrevista laboral en Jicamarca, San Juan de Lurigancho. Sin embargo, la progenitora sospecha del encargado del local de venta de motores llamado Elvis, quien ofreció este trabajo a su menor hija y era la persona encargada de la reunión .

“El 8 de enero, la llamó para decir que hay trabajo, que necesita, le dice que necesita personal urgente, que vaya el domingo con urgencia para hablar del horario, pago y que lleve su Documento Nacional de Identidad (DNI)”, contó a La República.

El domingo 9 de enero a las 10.00 a. m., Dayana salió a reunirse con Elvis, pero nunca más regreso. Esta iba a ser la segunda vez que la menor trabajaría en el taller mencionado. En el 2020, durante sus vacaciones, trabajó por 15 días, pero se salió para continuar sus estudios. “Así conoció al señor Elvis, a través de un amigo mototaxista. Trabajó 15 días y salió rápido, no quería que trabaje”, añadió la madre.

No obstante, esta vez sospecha más del trabajador, puesto que “insistió mucho para que la adolescente trabaje de urgencia con él y el día posterior a la desaparición de la menor no abrió su local”.

Sospechoso de desaparición niega acusación

La progenitora también señaló que, al ver que su hija no regresaba, ella buscó y dio con el contacto de Elvis. No obstante, el hombre negó conocer el paradero de la menor.

“A las 11 llamo a Elvis, encontré su numero y me dice: ‘Señora, su hija se ha regresado a tal hora. No sé nada, yo conversé con ella el horario que iba a trabajar el lunes’, solo eso me dijo”, expresó.

Al día siguiente, lunes 10 de enero, Rosalía fue al local de venta y lo halló cerrado. La madre, acompañada de efectivos policiales, fue nuevamente al local el martes y hallaron a Elvis, pero este solo se limitó a responder que la joven iba a ir a trabajar y que no sabe más.

Madre pide que investiguen a sospechoso

“No puedo denunciarlo directamente porque no tengo pruebas me dice la fiscal. Es la primera vez que ella desaparece, es de la casa, me ayudaba en el cuidado de sus hermanas (...) Quiero que investiguen a ese señor, tal vez la tenga en Jicamarca, varias personas me han dicho que ahí la tendría escondida. Es peligroso, tal vez nos puedan hacer daño, más a mi familia”, finalizó.

