Las veces en que las autoridades han sido víctimas de insultos racistas

El último fin de semana, cámaras de seguridad registraron cómo un joven insultó, amenazó y discriminó a los serenos de Miraflores y a la Policía tras ser intervenido por no respetar las nuevas medidas impuestas por el Gobierno para combatir la COVID-19. Escenas como esta, ocurrida en la cuadra tres de la calle Lord Cochrane, no son nuevas en nuestro país. De hecho, responden a un comportamiento racista que parece repetirse cada vez más en nuestra sociedad, donde individuos alegan tener cierta ‘superioridad’ sobre otros por formar parte de diversos estatus sociales o tener influencias que les permitirían evadir la justicia.

A continuación, mostramos casos donde las autoridades han sufrido abusos y tratos de tinte racista y discriminador por parte de ciudadanos inescrupulosos y violentos que no han respetado la ley.

Joven lanzó insultos racistas a serenos y PNP tras ser detenido en toque de queda

Este es el hecho más reciente y tuvo lugar este fin de semana en Miraflores. Según registraron los videos, un joven atacó de forma verbal a serenos y policías cuando fue intervenido por no respetar las medidas de bioseguridad impuestas por el Gobierno y el toque de queda respectivo. Las autoridades habrían acudido al lugar, ubicado en la cuadra tres de la calle Lord Cochrane, tras el llamado de los vecinos, quienes acusaron al hombre de haber realizado una reunión social.

Abogado insulta a serenazgo en San Isidro

A inicios de abril del 2020, cuando el Perú atravesaba por un estado de emergencia sanitaria por la COVID-19, se hizo viral un video del abogado Carlos Wiesse Asenjo. En dichas imágenes, se puede escuchar al sujeto mientras lanzaba insultos racistas contra el efectivo policial de San Isidro. En reiterados momentos no dejaba de calificar al agente de “cholo”, de una manera discriminatoria, mientras decía lisuras.

“Policía, haz tu trabajo. No sé por qué te aplauden a las siete de la noche si es tu trabajo, no entiendo. Que me aplaudan a mí, car... estamos cag...”, continuó insultando el letrado en el momento en que las personas salían de sus balcones para aplaudir el trabajo de la Policía y los militares por su labor de resguardo ciudadano.

Individuo se niega a ponerse mascarilla y lanza insultos racistas contra serenos en Magdalena

El último 20 de agosto del 2020, un joven identificado como Aarón José Cotrina Gómez se rehusó a usar mascarilla mientras paseaba a su perro por el distrito de Magdalena, en el malecón Miguel Grau. Al ser intervenido por un miembro de serenazgo, Cotrino empezó a insultar a las autoridades.

“No es obligatorio (el uso de mascarilla), yo sé los intereses. Que me pongan la multa, no me importa, mi viejo lo paga. No voy a regresar a mi casa, porque mi perro está paseando” indica Cotrina a los serenos del distrito, según un video difundido por ATV.

Cabe señalar que, posteriormente, el joven se disculpó por los hechos y manifestó que había sido víctima de ciberacoso al difundirse el video. En una entrevista brindada para RPP, también indicó que no quería faltarles el respeto a los serenazgos y que se arrepentía de haberse expresado de esa manera.

“En realidad, sorry con los serenazgos; yo entiendo que están haciendo su trabajo, les dan órdenes, los entiendo y no quería faltarles al respeto. Yo creo que no tienen porque ofenderse, porque todos somos cholos, yo también soy serrano, o sea... todos tenemos sangre indígena y española en nuestro cuerpo, somos peruanos y debemos estar orgullosos de eso”, señaló el joven.

“Sí me da como ‘rochecito’, porque todo el Perú me ha visto y me han hecho bullying. Tampoco se pasen, eso es ciberacoso. Ha salido mi dirección, mi casa, mi foto, todo en Internet. Ha sido muy viral, o sea... (risas) ahorita que lo puedo pensar, se pasaron un poquito (la gente) para hacer eso y yo también me pasé para insultarlos, pero ya, pasó, normal”, agregó el joven.

Asimismo, recalcó que los serenos también habían sido agresivos con él : “Ellos tomaron acciones, fueron muy agresivos conmigo. Vino la Policía, me tiraron al piso, me agredieron y todos en el parque vieron. Fue un papelón”, agregó para finalizar el despacho.

Mujer lanzó insultos racistas a serenos que impidieron que agreda a su madre en Lurín

Otro hecho grave tomó lugar el 29 de setiembre del 2020, cuando una mujer fue intervenida en el distrito de Lurín tras agredir a su madre, una adulta mayor de 7 años de edad. Al ser frenada por el serenazgo de la zona, la agresora empezó a propinar insultos racistas contra las autoridades, que pretendían evitar que siga violentando a su madre.

Mujer insulta a fiscalizadores en Ate

El pasado 24 de setiembre del 2019, una mujer identificada como Ana María Ventura propinó diferentes insultos racistas contra el serenazgo de Ate. Los hechos ocurrieron cuando los fiscalizadores de la zona intentaban retirar de la vía pública a una ambulante.

Como se puede apreciar en el video, la mujer que se hallaba en el mercado de Salamanca hizo hincapié en que ella era superior al resto, mientras se burlaba por la forma de hablar del efectivo.

¿El racismo puede ser sancionado en el Perú?

Sí, la Ley N° 27270 incorpora al código penal las sanciones para quienes discriminen a otra persona o grupo de personas, por su diferencia racial, étnica, religiosa o sexual. Asimismo, según indica el artículo 323, la sanción por cometer discriminación es de pena privativa de libertad no menor de dos años, ni mayor de tres, o con prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas. Además, si el agente es funcionario o servidor público, la pena será no menor de dos, ni mayor de cuatro años, e inhabilitación conforme al inciso 2 del artículo 36.

¿Qué hacer en caso de ser testigo de hechos racistas?

Si eres testigo o conoces algún caso de racismo, denúncialo a través de Alerta Racismo, una plataforma del Ministerio de Cultura que brinda información y orientación a la ciudadanía. Ingresa aquí: https://alertacontraelracismo.pe/reporta.