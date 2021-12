Arequipa: sala de partos construida por encargo del GRA hace más de un año que no se usa

La sala de partos, que mandó a construir el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), está clausurada con candados. “Por precaución, está cerrada al resguardo de nosotros. No se está usando nada”, indicó el médico Elisban Vera Zeballos apuntando el último piso del Hospital Municipal Arequipa, establecimiento del cual es director.

El cuarto nivel del establecimiento y otros espacios fueron cedidos por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) para que la entidad regional descentralice los servicios del hospital Honorio Delgado Espinoza y que se aboque a casos COVID-19. La idea primigenia, ante la proximidad de lo peor de la primera ola, fue que los servicios de Ginecología y Obstetricia del Honorio se trasladen. Sin embargo, nunca ocurrió esto.

Fueron tres las intervenciones: ambientes prefabricados, una para oficinas administrativas y otra para consultorios, además de una sala de partos y atención a los recién nacidos en la torre del mismo hospital. Ha pasado cerca de un año y cinco meses desde que se concluyó la intervención y no hay una entrega formal por parte del GRA. “No se ha cumplido la implementación y equipamiento. Fuera de eso, no hay entrega de las instalaciones”, confirmó Vera.

Estos son los ambientes prefabricados que también se mandaron a construir. Foto: La República

Todo se realizó bajo la firma de un primer convenio, aseguró escuetamente el alcalde Omar Candia. Sin embargo, las áreas administrativas del hospital municipal no tendrían dicho documento ni el expediente técnico, de acuerdo a lo dicho por el médico Vera. Con lo que sí cuentan son con cartas notariales de los proveedores advirtiendo que sacarán sus equipos ante la falta de pago. La República logró contactar a tres de ellos, dos que realizaron trabajos en el hospital municipal y uno del Honorio Delgado.

Una obra ‘fantasma’

“Me siento estafado”, sostiene Miguel Berríos Aybar, gerente de Disecom M&M EIRL. Su empresa realizó la instalación de redes de gases medicinales para las salas de operación del cuarto piso. Había culminado similar encargo en el Honorio y le dijeron, junto a otro proveedor, para iniciar los trabajos en el otro hospital. “La promesa era que todo se iba a regularizar por la emergencia”, detalló. José Calisaya, como residente de obra, y Guillermo Lovón, como inspector del GRA; firmaron el acta de entrega del terreno e iniciaron su labor el 18 de mayo del 2020.

Miguel Berríos Aybar, gerente de Disecom M&M EIRL. Foto: La República

Berríos detalla que tuvo que traer equipos del extranjero, ya que todo escaseó al inicio de la pandemia. Por todo, le adeudan S/ 383.201, afirmó. En una ocasión, se reunió con el exgerente general Gregorio Palma, hoy recluido por el caso Los Hijos del Cóndor, quien le indicó que no podía pagarle porque tenían que regularizar primero los ambientes prefabricados. Luego, otros funcionarios le admitieron que no había expediente y que no existía el proyecto.

Lo mismo le dijeron a Christian Rojas Barrientos. Proveyó el sistema de aire acondicionado en el hospital municipal por el valor de S/ 205.835. “No hay expediente, no hay proyecto, no tienen nada”, sostuvo. Rojas ejecutó la instalación confiado porque le llamó directamente Palma. “Cuando le reclamamos el pago a Palma, hizo como un show llamando a sus funcionarios diciendo que en 15 días iban a regularizar”, contó.

Rojas junto a otras empresas (ver lista), enviaron una carta notarial el 5 de octubre al gobernador preso Elmer Cáceres Llica, bajo advertencia de denunciar si no cancelan las deudas por S/ 2 758 045. Berríos fue más allá y, en otra carta notarial del último 19 de noviembre al hospital municipal, anunció que retirará sus equipos, tales como balones, flujómetros, mangueras, manifales y otros. “Al menos quiero recuperar el 50% de lo invertido”, indicó. Al respecto, el director del nosocomio indicó que no pueden permitir el retiro de ningún equipo porque no se ha entregado oficialmente nada.

¿Presiones?

No es la única obra del GRA con acreedores. Johnny Torreblanca Vargas tiene recibos de que el deben S/ 411.220 por la construcción e implementación de UCI en el hospital Honorio Delgado. En su caso sí existe un expediente y una adjudicación de servicio, pero también hay retrasos de pago. Meses atrás, funcionarios le habrían requerido una coima para cancelar la deuda. “Han estado esperando que estemos desesperados y que vayamos a decirles te doy el 5% o el 10%, pero sácame mi pago. Ese ha sido en el fondo. Varios hemos tenido ese tipo de invitaciones: ‘¿Quieres tu pago rápido?, pero tienes que dejar un billete’”, explicó.

“A mi también me pidieron, pero como ya los han sacado (por el caso de Los Hijos del Cóndor), no han vuelto a pedir”, intervino Rojas, que también realizó obras en el Honorio. Por su parte, Torreblanca indica que son más proveedores en las mismas condiciones y que se está a punto de devolver el presupuesto regional del GRA por terminar el año, con lo que se retrasará más que les devuelvan lo invertido.

El nuevo gerente regional de Infraestructura del GRA, Juan Carlos Ortiz, indicó que el proyecto tiene que culminarse y liquidarse para poder realizar la transferencia de obra. “Con la Municipalidad Provincial deberá coordinarse una vez cerrado el proyecto para dar fin al convenio y transferir lo que deba corresponder”, respondió.

Hospital Municipal de Arequipa usa los ambientes prefabricados

El director del Hospital Municipal de Arequipa, Elisban Vera, indicó que los dos ambientes de drywall instalados en el patio están siendo utilizados como oficinas administrativas y consultorios. Señaló que no hubo ningún tipo de equipamiento dejado por el Gobierno regional en ambos ambientes. Acotó que la Municipalidad Provincial de Arequipa no tiene nada que ver con este problema y que espera que el GRA regularice los pagos a los proveedores.

Lista de acreedores