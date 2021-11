Cerca de 5.000 denuncias por casos de robo cibernético

Con información de URPI-LR

En solo minutos, los mismos delincuentes que le robaron el celular a Rossela Palacios solicitaron un préstamo de 25.000 soles desde el aplicativo del banco Interbank y luego realizaron cuatro retiros. “Lo hicieron en minutos, de forma muy sencilla”, dice Rossela, quien ahora forma parte de las cerca de 5.000 víctimas que han sentado una denuncia por la ciberdelincuencia, en lo que va del 2021, según estadísticas de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la PNP.

Todo ese episodio lo vivió el pasado 4 de setiembre en Pueblo Libre. “Yo no pensé en bloquear mis tarjetas porque no tenía mucho dinero. En el banco no me dijeron que con el aplicativo, con solo un clic, te lo dan automáticamente a tu cuenta. No sabía que se podía sacar un préstamo tan fácilmente, deberían tener más filtros”, señala.

Según se pudo identificar, el dinero fue transferido a la cuenta de Ángel Fresnel Trujillo Victorio (42), quien registra antecedentes por robo agravado.

Mucho cuidado

El coronel PNP Erick Ángeles, jefe de la Divindat, precisa que al mes reciben más de 300 denuncias por ciberdelitos, sobre todo relacionados con fraudes informáticos y suplantación de identidad. Estos casos se incrementaron en 40% en el 2020.

Al mes, la Divindat recibe más de 300 denuncias por ciberdelitos. Foto: La República

Ángeles explica que el caso de Rossela Palacios es una nueva modalidad de suplantación que se está denunciando más seguido. Ahora los ladrones no solo roban el celular, sino también aprovechan al máximo la información para acceder a las aplicaciones bancarias y de delivery de las víctimas. Con eso logran hacer transferencias y hasta pedidos. “En otros casos, ingresan a las redes sociales para pedir a los contactos de la víctima sumas de dinero insinuando alguna enfermedad, préstamo o un favor”, afirma.

Esta situación es preocupante. Solo hasta agosto, la Divindat detuvo a 117 personas por delitos informáticos y desarticuló 26 bandas criminales. Debido a eso también, a inicios de año, empezó a funcionar la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, en Lima.

Acuerdo con el banco

Rossela Palacios, en un inicio, tuvo dos problemas tras el robo. En la comisaría de Pueblo Libre no quisieron ir a Las Malvinas a recuperar su celular, pese a que el GPS indicaba que estaba allí. “Es un lugar privado”, le dijeron.

Luego, Interbank le estaba cobrando el préstamo porque “era su culpa” que hayan realizado transferencias desde su celular. Y así estuvo esperando hasta que hace unos días hizo pública su denuncia por redes sociales.

“Me han dicho que (hoy) en la conciliación vamos a firmar el acta en la que ellos van asumir los 25.000 soles y me van a devolver también las transferencias de dinero que se hicieron desde mi cuenta”, indica.

Sugerencias

Si le roban el celular, informe el hecho a su banco, a sus amigos y familiares para que no sean estafados.

Si ha sido víctima de un delito informático, llame gratis al 1818 o al 431-8898. También puede ir a la Divindat-PNP.