Joven denuncia que delincuentes pidieron préstamo de 25.000 soles por app tras robar su celular

La joven Rosella Palacios, de 28 años, denuncia que hampones solicitaron un préstamo de 25.000 soles a través del aplicativo móvil del banco Interbank, luego de robarle el celular. Ello, pese a que, según su testimonio, ha presentado pruebas a la entidad del uso indebido de su cuenta y que no fue ella quien pidió la fuerte suma de dinero.

De acuerdo a su narración, todo inició el pasado 4 de setiembre cuando sufrió un asalto a mano armada en Pueblo Libre. Allí le arrebataron el móvil y, luego de realizar la denuncia en la comisaría del sector, la Policía le señaló que su celular había llegado a Las Malvinas .

Unos días después, llamó a los bancos en los que tenía tarjetas y se sorprendió al tomar conocimiento de que los ladrones descifraron sus claves secretas y pidieron un préstamo con solo un click.

“Yo quedé en shock, incluso no quería denunciar en ese momento porque consideré que no se consigue nada denunciando el robo de un celular. Mi novio fue a denunciar, me dice que llame a bloquear mis tarjetas. No pensé en bloquear mis tarjetas porque no tenía mucho dinero. Además, no pensé que me iban a dar un préstamo de 25.000 soles”, dijo Rosela a La República.

“Cuando les pregunto (a los asistentes de Interbank) si hay transferencias dudosas, me dicen que hay transferencias por 4.000 y 5.000 soles. Al preguntarle cómo sucedió eso, me dice que estaban de campaña y que con solo un click desde el aplicativo te dan el monto”, añadió la denunciante.

La joven cuenta que después de ello fue a la comisaría a denunciar el préstamo indebido y verificaron a quién le habían realizado las transacciones. Fue entonces cuando identificaron a Ángel Victorio Fresnes, a quien enviaron 9.000 soles del préstamo.

Posteriormente, ella envió la ficha Reniec al banco. “Les envié la ficha Reniec del sujeto y la denuncia policial. Luego, fui a preguntar cuáles eran los términos del préstamo, para que me digan de qué manera lo han solicitado y me dijeron que fue desde el aplicativo. Yo tenía el token digital activado”, precisó.

Ella cree que fue en Las Malvinas donde descifraron la contraseña del celular, primero, y luego la clave secreta de su aplicativo.

Exigen pago

Rosela Palacios también denuncia que Interbank la llamaba todos los días para pedir el pago del préstamo, pese a que el caso está siendo investigado.

“En setiembre me dijeron que los cobros iban a realizarse recién en octubre, grande fue mi sorpresa es que a fines de setiembre verifico la tarjeta, ese préstamo esta vinculada a una tarjeta virtual que tampoco he querido y asociaron automáticamente a mi cuenta- y noto que me están cobrando los intereses del préstamo de 700 soles ya de ese mes y que la cuota a pagar es de 1800 soles”, dijo.

Además, señala que cuando consulta sobre los términos del préstamo le responden que el caso está en investigación, pero contradictoriamente, ya le están cobrando.

Una de las respuestas recibidas por Rosela de parte del banco es que la responsabilidad ante cualquier uso irregular o fraudulento de las tarjetas a su nombre recae en el usuario.