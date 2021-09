Más de 800 personas fueron vacunadas contra la COVID-19 en estación del Metropolitano

La campaña de inmunización continúa en el país. Ante una eventual tercera ola, el Ministerio de Salud (Minsa) está poniendo todos sus esfuerzos para que más personas se inoculen contra la COVID-19. En ese marco, un total de 805 ciudadanos fueron vacunados en la estación Naranjal del Metropolitano.

Las personas se acercaron hasta al paradero, que está ubicado en el distrito de Independencia, para que les apliquen su primera o segunda dosis. Esta acción, que se da bajo la estrategia Vamos a tu Encuentro, ¡Vacúnate Ya!, fue supervisada por el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell.

El funcionario detalló que, durante el miércoles 29 de septiembre, 662 ciudadanos recibieron su primera dosis y 143 completaron su cartilla de inmunización. Asimismo, recalcó que este punto de inoculación estará habilitado hasta el 15 de octubre de este año. Pasajeros y vecinos podrán apersonarse de lunes a viernes, de 7.00 a. m. a 5.00 p. m., para ser inmunizados.

“Tenemos que hacer el esfuerzo de convencer a otras personas de que es necesario vacunarse. No podemos estar tranquilos si alguien en nuestra familia no se ha vacunado o no quiere vacunarse. Lo mejor es informarnos bien”, subrayó la autoridad.

También se conoció que el Ministerio de Salud está entregando kits de mascarillas a los asistentes a fin de que continúen respetando las medidas de bioseguridad, que rigen en el país desde marzo del 2020.

Esta estrategia también se aplicó en la Línea 1 del Metro de Lima. Las brigadas de salud atendieron en diversos paraderos hasta el 25 de setiembre. Además de la vacunación, también realizaron descartes de COVID-19, despistaje de anemia, entre otros.