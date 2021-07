Los profesores que celebrarán mañana su día en pandemia

Gerson Ames es un docente de Matemáticas que ha dedicado más de 15 años de su vida a enseñar. Entre aulas, hologramas y problemas de geometría dicta clases a sus alumnos de tercero y quinto de secundaria de la institución educativa Daniel Hernández, en Huancavelica.

Considera que compartir sus conocimientos con adolescentes de entre 13 y 16 años es todo un compromiso. “Ha cambiado la tonalidad del significado. Actualmente es una gran responsabilidad porque estamos enfocados en formar buenos ciudadanos, en conocimiento y valores”, explica.

Es consciente de que el reto es mayor debido a la pandemia y todas las limitaciones tecnológicas que se han presentado; no obstante, considera que con un poco de innovación el estudiante puede ser el protagonista de su propio aprendizaje.

“Las realidades de todos son diferentes, muchos no cuentan con conectividad permanente. Por eso implementamos métodos para que utilicen materiales que ya tienen en casa”, cuenta.

Otro caso ejemplar de esta labor es Mercedes Merci Isidoro, una maestra de primaria del colegio Franz Tamayo Solares de Comas. Ella tiene 31 años de servicio y superó el COVID-19 luego de un cuadro crítico.

Según comenta, en el mes de febrero fue internada durante ocho días, antes del inicio de clases. “Yo me daba el valor para continuar y recuperarme por mis alumnos. Me dieron licencia, pero no la tomé. Es el gran sacrificio que hacemos”, narra.

Debido al virus quedó con secuelas en el sistema nervioso. No obstante, a la par de su recuperación, realiza permanentes campañas de apoyo a favor de los maestros afectados por la pandemia y las familias de los profesores fallecidos.

Cuenta que son complicadas las clases virtuales. A pesar de esas dificultades, dice amar su profesión. “Ser maestro es ser como un segundo padre. Es por vocación, a veces uno lo lleva en la sangre”, precisa.

Isidoro forma parte de los más de 565.000 docentes que existen a nivel nacional. De ese grupo, 167.326 están en la zona rural y 397.769 en el área urbana, viviendo la misma realidad de los docentes que contamos.

Toda una vida. Merci isidoro tiene 31 años enseñando. Foto: difusión

Maestros sin fronteras

Jim Dávila es profesor del colegio 60129, en la comunidad de Shimbara, en Iquitos. Él viaja en moto durante una hora para poder abordar una embarcación junto con varios colegas. En total, le toma 5 horas llegar a su aula.

Tanto el combustible como el mantenimiento de las balsas y la guardianía son pagadas por los propios docentes. El año pasado y parte de este tuvieron que visitar la vivienda de cada estudiante para entregar material de trabajo y así puedan continuar estudiando.

Sus 18 años de experiencia le confirman que la docencia es una de las mejores carreras que pudo escoger. “Para mí es una vocación, me siento orgulloso. La mejor retribución que podemos tener es ver a nuestros alumnos que están aportando a la sociedad”, cuenta Dávila, quien viene de una familia de maestros.

Un caso similar es la de la profesora Agripina Carazas, quien ha ejercido como alfabetizadora en áreas rurales y pueblos jóvenes del Cusco. Ella cesó, por límite de edad, en junio del 2017. Su última labor fue en la escuela 50123 de la comunidad campesina de Chaquilcasa, de la provincia de Anta.

Durante más de 20 años de servicio dedicó todo su empeño y capacidad a la educación de sus alumnos.

Labor. Agripina Carazas ejerce esta labor en la zona rural. Foto: difusión

La historia de estos cuatro docentes demuestra la sacrificada labor que ejercen a diario los miles de profesionales de Educación en el Perú. Su trabajo se ve reflejado en generaciones futuras de estudiantes. Mañana, ellos celebrarán su día con la vocación intacta.

Piden acelerar vacunación de los maestros

La presidenta del Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), Elena Conterno, consideró necesario que se acelere la vacunación de los profesores para un retorno gradual a las clases presenciales.

Se debe indicar que desde este martes empezará la inmunización de los 200.000 docentes que laboran en los colegios rurales, sobre todo en las comunidades nativas. Hay un grupo de padres que aceptan el regreso a las aulas.

La Derrama Magisterial realizará una programación de actividades académicas y culturales para celebrar el Día del Maestro. Entre ellas están conciertos virtuales, así como conferencias.