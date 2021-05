Ate: adulta mayor denuncia que no es vacunada por presunta suplantación

Ate. Surge un nuevo caso de irregularidades en el proceso de vacunación contra el coronavirus en nuestro país. “A mí nunca me han vacunado, nunca”, declara con firmeza Bertha Arteaga, una mujer mayor de 70 años que asegura no haber recibido dosis alguna del antídoto contra la COVID-19, pese a que en su centro asignado le aseguraron que ya le habían administrado la primera dosis, por lo que denuncia una presunta suplantación.

La fémina de la tercera edad, manifestó que al apersonarse a su vacunatorio designado se le negó el fármaco, a lo que ella replicó no tener la cartilla de vacunación reglamentaria a la que acceden todos los inoculados a nivel nacional, entre los que se encuentra incluido su esposo.

Según la web Pongo el Hombro, doña Bertha inició su proceso de vacunación contra la COVID-19 el pasado lunes 17 de mayo en la zona de San Isidro Labrador, Ate. Su segunda dosis estaba programada para el miércoles 12 de mayo en el colegio Pedro Ruiz Gallo, lo que resulta ser una contradicción total.

Pese a residir en el distrito de Ate, Santa Clara, el centro elegido para su inoculación se encontraba en Chorrillos, a más de 20 kilómetros de su domicilio.

La mujer dejó entrever una posible suplantación en este incierto caso: “Creo que me han suplantado, porque mire, sale bien claro que ya he sido vacunada, ¿cómo me va a decir eso? (…). No soy yo”, asegura Arteaga.

Su hijo, Andric Vásquez, mencionó que solo buscan el acceso de su progenitora al ansiado antídoto contra la COVID-19, pues cabe recordar la vacunación a personas mayores de 70 años inició el pasado 30 de abril: “Creemos que mi mamá ha sido suplantada y no buscamos algo en contra de las entidades como el Minsa, EsSalud, sino que se cumpla el derecho de mi mamá, que es de tercera edad y que tiene 70 años, que se cumpla con su derecho a la vacuna”.

Según información de América Noticias, el Ministerio de Salud aseguró que llevará a cabo una investigación sobre esta denuncia y que solucionará el problema para que la señora Bertha Arteaga pueda recibir su respectiva dosis de vacuna contra el coronavirus.

