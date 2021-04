INS: Aerosoles permanecen en el aire en espacios cerrados y sin ventilación

La doble mascarilla es necesaria para una protección mayor frente al coronavirus, dado que este se transmite por aerosoles o gotículas respiratorias en el aire, especialmente en espacios cerrados y sin ventilación. Así lo indicó el Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa).

Lely Solari, infectóloga del INS, señaló que la transmisión por aerosol disminuye si las personas se encuentran al aire libre.

“Si voy a estar en la calle o en algún lugar abierto, un respirador KN95 o doble mascarilla (una quirúrgica y otra de tela) me va a proteger. Pero si estoy en un sitio donde hay aglomeración como el transporte público o mercado, ahí sí es importante usar el protector facial, ya que cumple la función de proteger los ojos”, explicó para Andina.

Por otro lado, Solari afirmó que las mascarillas de tela ofrecen una protección muy baja, de solo un 30 o 40% según cómo estén hechas: “Ya no son una medida preventiva suficiente para frenar el coronavirus, puesto que pueden no estar bien confeccionadas, tener agujeros y no lograr un buen ajuste”.

Por ello, la especialista sostuvo que las mascarillas de tela pueden usarse, pero encima de otra quirúrgica para que se incremente el nivel de protección ante el COVID-19. En cuanto a las KN95, Solari explicó que sí resultan suficientes por sí solas, pues proporcionan tanto un buen ajuste como una filtración efectiva.

“Este tipo de mascarilla tiene una duración de tres días y si la cuidas de manera adecuada, pueden conservarse hasta cinco días. Lo que se debe evitar es que le caiga líquido, ya que puede deteriorarse y la capacidad de filtración ya no es la misma. Lo correcto es colgarla en un espacio ventilado”, enfatizó.