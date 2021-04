COVID-19: joven pide cama UCI para su padre y ofrece a cambio su auto

Gian Alcarraz es un joven que busca una cama UCI para su padre, Pedro Alcarraz Maita, de 58 años, que se encuentra internado en el Hospital II Vitarte de EsSalud desde el 16 de abril, tras contagiarse de coronavirus.

De acuerdo con su hijo, la saturación del paciente se ha ido deteriorando hasta llegar este viernes 23 a 81; además, presenta neumonía y aproximadamente el 70% de los pulmones comprometidos, debido a la enfermedad. Por ese motivo, los especialistas le informaron que necesita con urgencia una cama en la unidad de cuidados intensivos.

“Entró con 88 de saturación, luego estuvo en 90 y hoy (23 de abril), en 81″, comentó a La República.

A pesar de esa situación, su padre le escribe a diario para informarle el estado de su salud. Asimismo, su hijo recalcó que, si bien los doctores lo llaman al mediodía para darle un reporte sobre su familiar, aún no le dan una respuesta concreta para trasladarlo a UCI, pues le dicen que “hay que esperar”.

“Los médicos han referido a la red de Lima este, (llamamos) a Almenara, Grau, Bernales, pero nada. Solo sé que está en grado 2, porque existen pacientes de menor edad que son más probables de que accedan a una cama”, sostuvo.

Gian Alcarraz pide apoyo para su padre. Foto: Twitter/captura

Su padre necesita una interconsulta para ser destinado a la unidad de cuidados intensivos, pero aún no la obtiene. El joven llamó a diversos nosocomios ya antes mencionados, también a otros centros de EsSalud, sin conseguirlo. “Mi papá no puede esperar más. Me dijeron que podría estar entre el 70% de pulmones comprometidos”, acotó.

Este pedido de ayuda también fue mencionado en su cuenta de Twitter, donde ofreció su auto a cambio de salvar la vida de su padre.

Si cuentas con información o deseas brindar apoyo, puedes comunicarte con Gian Alcarraz al número 980 648 193.

Datos del paciente:

Nombre: Pedro Alcarraz Maita

Edad: 58 años

Hospital II Vitarte (EsSalud): cama 213.