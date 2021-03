Ugarte: No hay indicadores para que Lima regrese a riesgo extremo

La reciente subida de nuevos contagios y fallecidos que se ha registrado en los últimos siete días demuestra que aún no pasamos el peor momento de la segunda ola, aseguró el ministro de Salud, Óscar Ugarte; sin embargo, el funcionario defendió la flexibilización de las restricciones.

“Lo que hay en la última semana es un incremento. Si miramos de conjunto, estamos en la parte más alta de la segunda ola . Las dos semanas anteriores se mencionó la desaceleración, es decir, que la tendencia al crecimiento era menor, pero en la última semana como que ha retomado. Nosotros esperamos que esto pueda controlarse”, señaló en entrevista para Canal N.

Ugarte sostuvo que el aumento de los casos positivos es consecuencia de una mayor movilización ocurrida en el mismo periodo en mercados y en el transporte público. Y no cree que estas cifras obliguen a Lima, la zona más afectada por la pandemia en el país, a retornar al nivel de riesgo extremo.

“Hasta el momento no hay indicador para eso, pero si se produce (un mayor incremento) tendría que volver a nivel extremo. Por eso decimos que la evaluación es permanente. Los indicadores tienen que ver con la transmisibilidad del virus, incremento de incidencia y la mortalidad”, explicó.

El funcionario defendió el relajamiento de las medidas en el país, no solo el fin de la cuarentena, sino también de la inmovilización de los domingos y la eliminación de la prueba negativa para viajes interprovinciales, así como la exigencia de cuarentena a personas procedentes del extranjero.

“No (hay un mea culpa), porque en la evaluación objetiva de lo que sucedía en Lima Metropolitana los indicadores habían mejorado , (...) pero además se dijo que, de acuerdo a como vaya la situación, podemos restringir las medidas, y es lo que se está haciendo para la próxima semana y la subsiguiente”, sostuvo.

Sobre la situación en Chile, donde también hay un gran alza de contagios y cuyo ministro de Salud propuso el cierre de fronteras, Ugarte señaló que en el caso de Perú no habría motivos para hacer lo mismo en la parte limítrofe con Tacna.

“No se ha tomado ninguna decisión, no se considera que sea un riesgo más de lo que puede suceder normalmente con todas las fronteras. (...) No (me preocupa) porque hay manera de controlar localmente en Tacna y evitar que eso pueda ser una expansión”, aseveró.