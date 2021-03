Cusco: capturan a banda dedicada a desmantelar autos luego de robarlos

Una labor de seguimiento que duró semanas, a cargo de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de la Policía de Cusco, tuvo como resultado la captura de cuatro de los integrantes de la banda delincuencial “Los Caníbales de Anta”, cuyos integrantes se dedicaban al robo de autos que terminaban siendo desmantelados para lograr su venta.

La guarida de estos delincuentes estaba ubicada en la comunidad campesina 3 Reyes - Marju Grande, en la provincia de Anta. Hasta este lugar hacían llegar los autos que robaban en distintas partes de la región Cusco. Los agentes, al ingresar a este lugar, hallaron cuatro unidades vehiculares, una a punto de ser canibalizada, e innumerables autopartes .

Los intervenidos son Abel Apaza Leva (39), Ronald David Quispe Loncone (34), Marco William Zegarra Salazar (33) y Marco Henrry Pillco Coyuri (35). Algunos ya contaban con ingresos al penal por el delito de robo. Según la Policía, más personas integrarían esta banda.

El jefe del Departamento de Robo de Vehículos, teniente PNP Juan Carlos Muñoz, indicó que ninguno de estos sujetos pudo precisar la procedencia de las decenas de autopartes halladas. “Hay partes de vehículos donde se observa las placas con requisitoria vigente”, sostuvo.

Por su lado, el jefe de la División de Orden Público y Seguridad, coronel PNP Juan José Garate de Aranguren, pidió a la población que se aproxime a las instalaciones de la unidad especializada en robo de vehículos para reconocer las autopartes en caso sufrieron el robo de sus vehículos. “Esta es una organización, no solo son estas personas, hay más involucrados”, aseveró.

Finalmente, una de las víctimas que endeudándose logró adquirir una unidad vehicular para trabajar en su comunidad y que prefirió no identificarse porque ya recibió amenazas, no pudo soportar la frustración de hallar en esas condiciones su vehículo y sin poder contener el llanto pidió justicia. “Los delincuentes todo han desmantelado mi auto, no hay motor, no hay llantas, solo unos cuantitos hay (piezas). Con eso no más yo trabajo, pido justicia, no tengo plata ni para agarrar un abogado”, refirió.