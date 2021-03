Experto advierte que mascarilla de tela no es suficiente ante variante brasileña

El médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, Luis Eduardo Pampa, advirtió que el uso de una mascarilla de tela ya no es suficiente para frenar el contagio de la variante brasileña del coronavirus; y por ello, es necesario utilizar doble elemento de bioseguridad.

“Usar solo una (mascarilla) de tela ya no es suficiente. De repente tiene huequitos, no está bien elaborada o no se usa bien y ya no puede disminuir la carga viral a la que nos exponemos (al salir a la calle)”, dijo en diálogo con Andina.

Asimismo, señaló que ahora, en medio de la segunda ola de la pandemia, debemos asegurarnos de usar la mascarilla de forma correcta. Pampa recalcó que este implemento debe cubrirnos por encima de la nariz.

“Siempre debe estar bien cerrado. Todas las mascarillas tienen un fierrito que se ajusta muy bien. Por ejemplo, la KN95, que estoy usando, la tiene. Las mascarillas quirúrgicas que cuestan un sol en las farmacias también tienen un ajuste de plástico que permiten una buena protección. Las mascarillas siempre deben ir hasta por debajo de la barbilla”, señaló.

Explicó que se deben extremar las medidas protección para evitar que se dé la propagación. “Pueden usarse dos mascarillas simples quirúrgicas juntas y así lograr mayor efectividad en la prevención del contagio. También puede usarse primero, pegada al rostro, una mascarilla quirúrgica, bien ajustada por la nariz, y encima una de tela. Pero nunca salir a la calle solo con una mascarilla de tela”, manifestó.

Por último, el investigador aseguró que aún está en evaluación los datos con respecto a la variante brasileña. “El INS ha realizado un trabajo de muestreo en varias personas de casos sospechosos de Lima, identificando casos positivos. Ha hecho una evaluación del virus, con diferencias entre la cepa inglesa, brasileña y otras que circulan en el país, y se ha identificado que, en algunas zonas, el 40% de la población puede tener esta variante”, dijo.

“Es más contagiosa porque tienen una cadena de transmisión más alta. Al inicio de la pandemia se identificó que el SARS-CoV-2 tenía un riesgo de contagiar entre dos a cuatro personas, pero esta variante (la brasileña) tiene la capacidad de infectar entre cinco o siete personas”, agregó.