SJL: roban víveres y manómetros que parroquia prestaba a pacientes COVID-19

Una banda de delincuentes irrumpió en la parroquia San Marcos y se llevó dispositivos que eran usados por pacientes afectados por el nuevo coronavirus.

El padre Víctor García contó a La República que el hurto se produjo al promediar las 2.00 a. m. Los ladrones aprovecharon que no había nadie para ingresar al templo religioso ubicado en la avenida 13 de enero, en San Juan de Lurigancho, y se dirigieron a un pequeño almacén donde se guardaban víveres, además de balones de oxígeno, manómetros y vasos humidificadores que la parroquia compró junto a Cáritas Chosica para prestar a quienes lo necesitan.

Los malhechores se apropiaron de bolsas con alimentos que iban a ser repartidas a familias vulnerables, así como cinco manómetros, que son importantes para poder hacer uso de los balones de oxígeno . Debido a que sonó la alarma, los sujetos no pudieron llevarse una caja con atunes y un galón de aceite.

El párroco pidió a los delincuentes que por favor retornen los manómetros, pues se los prestan a los pacientes COVID-19 que viven en la comunidad. Él prometió no denunciarlos.

Por otro lado, García mostró su pesar por la situación que se vive actualmente, ya que existen muchos casos de quienes de aprovechan de la necesidad de las personas.

“Lo que más me duele son los que roban el dinero a la gente debido a esta situación, por ejemplo, los que venden los balones de oxígeno a S/ 800 o S/ 2.000. Realmente, yo digo que es un robo que raya con el asesinato. Estamos en tiempo de cuaresma, de ayuno, tiempo de limosna, yo les diría que ayunen de ambición y den limosna de compasión”, comentó.

El religioso envió un mensaje a los inescrupulosos que ganan dinero a costa del dolor ajeno. “Los revendedores de oxígeno están matando a la gente, porque hay familias que se han gastado todo y todavía necesitan más oxígeno, ya no encuentran y (sus familiares) se tienen que morir. Por eso, yo les pediría a los revendedores de oxígeno, por favor, no sean tan usureros, no sean tan ladrones, respeten la vida porque si no, están matando ”, agregó.

Si alguien desea ayudar a la parroquia con víveres o con otro tipo de productos, comuníquese con el padre García al 993 913 585.