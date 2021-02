Vacuna COVID-19: incertidumbre por llegada de nuevo lote a La Libertad

Pese a que se anunció que se espera la llegada de más de 17.000 nuevas dosis del laboratorio Sinopharm a La Libertad, el Ministerio de Salud (Minsa) aún no ha confirmado ni la cantidad ni la fecha de arribo de este nuevo lote.

Así lo dio a conocer la coordinadora de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Milagros Rosales Marreros, quien indicó que aún existe una gran incertidumbre ante la falta de comunicación con el Minsa.

“Todavía no hay información. No tenemos data exacta de cuándo estaría llegando ni la cantidad. En uno inicio confirmaron 24.843 dosis y nos han mandado solo 7.343. Asumimos que es la diferencia, pero no sabemos si es exacto, menos o más” dijo Rosales a La República.

Además, la funcionaria indicó que no se determina la distribución por provincias, debido a que se espera un nuevo padrón derivado por la institución de Salud, por lo que también aún es incierto si estarán incluidos Policía y el Ejército.

“Todo se va seguir respetando el padrón que remita Minsa, y según ello vamos a respetar la distribución, según los criterios que indiquen (...) Por todo lo cambios que se están dando ahora no nos están compartiendo información”, sostuvo.

El Gobierno Regional de La Libertad había solicitado un total de 67.000 dosis para inmunizar al personal de la primera línea; sin embargo, en el primer lote se envío el 11% y de completar los primeros 24.000 que anunció el Minsa, se llegaría a solo el 37% de lo requerido.