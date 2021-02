Cuarentena: baja un poco la positividad, pero las muertes por COVID-19 siguen aumentando

Cifras para evaluar. En los últimos 15 días la positividad bajó ligeramente, pero las muertes fueron en aumento .

Si bien la positividad que arrojan las pruebas moleculares llegó a 20% al inicio de febrero, entre el 8 y 12 de este mes se notó una disminución en este indicador, llegando a 18.8%.

Según el analista de datos Rodrigo Torres, del Open Covid Perú, hay dos razones de por qué la positividad está bajando. “Desde inicio de febrero la cantidad de pruebas moleculares ha ido disminuyendo. Si se hace menos pruebas, la cantidad de positivos detectados disminuye y la positividad va a ser menor”.

En estos primeros quince días, los casos nuevos, según el Ministerio de Salud (Minsa), están entre 6 mil, 7 mil y 8 mil en promedio. Así se reportó, por ejemplo, el 12 de febrero (6.457 casos nuevos) y el 13 de febrero (8.093), precisó Torres.

En contraste a esto, los decesos se ha incrementado, superando los picos de la primera ola con más de 1.000 casos diarios. El 13 de febrero se registró 1.019 fallecidos, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

“Y hay un mayor número de fallecidos por causas no violentas en las regiones de riesgo extremo, como Áncash, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Ica, Apurímac, Lima, Callao y Junín. No hay mejoras en los indicadores”, insiste Torres.

En tanto, el ingeniero y analista de datos Rodrigo Parra indicó que se inició la cuarentena con 17.3% de positividad y al término de la primera semana estábamos en 20% y llegamos hasta 21% a mitad de la segunda semana. “Hemos bajado en los últimos días y estamos en 18.8%”.

“Me gustaría creer que es por la cuarentena pues más allá no sabemos. En Lima también está bajando la positividad y estamos en un 18.7% y llegamos estar en un 21% que fue hace tres días. Este descenso tiene unos cuatro días”, explica Parra.

Camas UCI y oxígeno

Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo, señala que el alto número de fallecidos se debe a la falta de oxígeno y la falta de camas UCI.

La funcionaria precisa que en estos 15 días ha aumentado el número de pacientes en camas UCI. “El 1 de febrero había 955 personas en UCI en Lima metropolitana y Callao, hoy tenemos 1.074 pacientes en UCI en Lima y Callao. Es decir, 199 personas más en quince días”.

“A nivel nacional, el 1 de febrero había 1.855 personas en UCI, hoy hay 2.081 ocupando estos espacios. Es decir, 226 más en 15 días”, agrega Abanto.

Lo grave es que ya no hay más camas. La ocupación en UCI en Lima metropolitana y Callao está entre el 99 y 100%. Y a nivel nacional está al 95%.

Por otro lado, todavía hay camas de hospitalización; sin embargo, no hay oxígeno. “Tenemos una grave carencia de oxígeno porque varios hospitales en regiones de riesgo extremo o tienen poco o no tienen nada de oxígeno, y por eso, lamentablemente, hay pacientes que no solo están falleciendo por la infección sino por la falta de este recurso medicinal”.

Señala que urge la provisión de oxígeno en seis regiones que reportan disponibilidad del recurso solo para unas 24 horas, como es el caso de Amazonas, Huánuco, Loreto, Apurímac, Junín (Huancayo) y Tacna .

Para el infectólogo Juan Villena, la cuarentena no tendrá los resultados esperados debido a que hay un gran incumplimiento en las calles y no hay preocupación de la población por mantener los cuidados.

“Los decesos van a seguir aumentando porque no solamente están falleciendo por COVID-19, sino también por otras enfermedades que se vienen complicando como es el caso del cáncer”. Villena apuntó que se necesita reforzar el primer nivel de atención para evitar el colapso de los hospitales.

Por otro lado, el investigador Víctor Vargas destaca que se ha estabilizado la positividad –después de haber pasado las aglomeraciones previas a la cuarentena–, pero esta segunda ola se va a diferenciar por las nuevas variantes. “La cuarentena ha logrado estabilizar los contagios, pero no va a impedir que se levanten las cifras probablemente hacia fines de febrero”.

PCM: “Se mantienen cerradas las fronteras terrestres”

En esta segunda etapa de la cuarentena que va del 15 al 28 de febrero, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, señaló que se mantendrán cerradas las fronteras terrestres para contener el avance de la pandemia, por lo que se suspende el transporte internacional de pasajeros por vía terrestre, excepto para transporte de carga y de mercancías.

Precisó que los pasajeros que viajen por vía aérea desde las provincias de nivel de alerta extremo deben contar con una prueba molecular o antígena negativa con un máximo de 72 horas antes del vuelo.

Y en cuanto al aforo en el transporte público urbano en las provincias con nivel de riesgo extremo frente al COVID-19, será del 50%, además de otras medidas.

Sin oxígeno

Según Susalud, al 12 de febrero, 19 hospitales reportaron no contar con disponibilidad de oxígeno. De ellos, once (11) establecimientos se encuentran en provincias declaradas con nivel de alerta extrema: 8 de gobiernos regionales y Minsa, y 3 de EsSalud.

Infografía-La Republica.

Infografía-La Republica.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.