María Ana Mendoza Araujo: “Todos debemos trabajar como uno solo”

La licenciada en Enfermería María Ana Mendoza estuvo a cargo de las campañas de vacunación más grandes de los últimos años. Cuenta su experiencia.

¿Qué expectativa tiene para el inicio de la vacunación?

La expectativa es poder vacunar al personal de salud que está en la primera línea, los que están en UCI a nivel intrahospitalario, las brigadas móviles que salen todos los días a atender a los pacientes y también a los que toman las pruebas (...) Si no los vacunamos, estos van a terminar enfermándose y no va a haber quién los reemplace.

¿Cuál es la campaña de inmunización más grande que se ha ejecutado en el Perú?

Nosotros en una gestión de ocho años hicimos cuatro campañas, la más significativa fue la del 2006, que fue la campaña contra el sarampión y rubéola. Se vacunó a más de 20 millones de personas de 2 a 39 años, en una sola dosis, y en solo 45 días. Luego, en el 2008, se buscó reducir la incidencia de hepatitis B porque muchos niños hacían cirrosis y cáncer de hígado, entonces la vacunación se hizo a nivel nacional, con tres dosis, a 10 millones de peruanos casa por casa.

¿En 45 días se inmunizó a 20 millones de peruanos?

Así es. La mayoría de las enfermeras, al menos de aquellas zonas muy dispersas, dejaban incluso a sus familias para dedicarse al 100% a la vacunación, porque la demanda de la población era tal, que todas ellas estaban en campo. Todos los días las colas eran inmensas, y a la población que no iba a vacunarse se le iba a visitar casa por casa.

¿Qué errores debemos evitar en esta vacunación?

No debe haber esa situación de guardar información. No puedes armar estrategias bajo cuatro paredes pensando en que tú vas a ser el único que salvará el mundo, eso no funciona. Todos debemos trabajar como uno solo. Se necesita un alto nivel de coordinación y transparencia de la información para tener éxito; si no involucras a todos, es muy complicado .

Aún hay población que no quiere vacunarse.

Siempre va a haber movimiento antivacuna. La estrategia es trabajar desde abajo, porque el que está abajo no tiene la información necesaria. Si él no siente la seguridad necesaria, ¿cómo yo le voy a generar confianza? La gente tiene que escuchar a sus líderes comunales y a sus alcaldes. Ojalá, ellos nos apoyen.

