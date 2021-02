Arequipa iniciará vacunación contra la COVID-19 el 15 de febrero

La vacuna contra la COVID-19 llegará entre el 13 y 15 de febrero a Arequipa. El lote será trasladado por la Fuerza Aérea del Perú (FAP), y resguardado por el Ejército y Policía. Arribarán 23 cajas conteniendo 20.560 dosis del laboratorio chino Sinopharm . Cantidad menor a las más de 54.000 dosis que solicitó la Gerencia Regional de la Salud de Arequipa (Geresa) para cubrir la inmunización de la primera fase.

Para proteger al personal de salud, que combate directamente a la pandemia, ellos serán los primeros en vacunarse. “Son 9 mil trabajadores de la salud que incluye a personal de emergencia, asistencial y administrativo. Se cubrirá al 100% y con las dos dosis”, aseguró Ruperto Dueñas, director de la Salud de las Personas de la Geresa. Es por ello que el personal de la Policía, Ejército, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Bomberos, brigadistas, trabajadores municipales de limpieza y los miembros de mesa; tendrán que esperar un nuevo envío. Según el plan de vacunación el 5 de marzo deberán cumplir con las jornadas. Giovanna Valdivia Manrique, encargada de la cadena de frío de la Geresa, indicó que tienen previsto terminar antes de esa fecha.

Por el inconveniente, Dueñas indicó que subdividirán la primera fase para completar los grupos faltantes de la primera fase y que suman 34.430 personas. Para las siguientes fases, la segunda de 252.972 (población mayor de 60 años y vulnerables) y la tercera de 837.306 (personas entre 18 a 59 años); aún no hay fechas. “Si llega el 13 empezaremos a vacunar el 15 de febrero”, aseguró el funcionario.

Valdivia Manrique aseguró que tiene garantizada la cadena de frío desde que llegan las dosis hasta su traslado a los distintos establecimientos. Una de las dos cámaras frigoríficas de la Geresa será de uso exclusivo para la vacuna china que requiere entre 2 a 8 grados centígrados para su conservación. En total la región Arequipa requiere de 3 millones 778 mil 616 dosis para tener a toda su población protegida. “Desde antes de la pandemia ya tenemos la cadena de frío requerida. Además de las cámaras tenemos refrigerados termas especiales y cajas de transportes en los distintos centros de salud”, resaltó.

Vacuna es voluntaria

Ante la reticencia a un sector de la población a inmunizarse, Dueñas explicó que la vacuna china tiene un 79% de efectividad. No descartó que una persona después de ser vacunada pueda volver a infectarse. De lo que sí hay garantía, ratificó, es que el paciente no agravará al punto de necesitar una cama de Unidad de Cuidados Intensivos o fallecer. La dosis se recibe a nivel intramuscular e inyecta el virus del Sars-CoV-2 “muerto”, sin su capacidad de virulencia. Su objetivo es que el sistema inmunitario se active y genere defensas contra la enfermedad. “Va a depender mucho del sistema inmunitario, no tanto del problema si hay una variación de la cepa”, explicó.

En el caso que se contagien del coronavirus los que iban a ser vacunados, deberán esperar a superar la enfermedad. Aún no esta comprobado el tiempo de protección de la vacuna. Además la Geresa reiteró que la vacunación es voluntaria. “La vacuna está garantizada, no tiene efectos colaterales severos”, sostuvo Dueñas.

Rumbo a las 2.700 muertes en Arequipa

La región Arequipa se aproxima rápidamente a las 2.700 muertes a los largo de la pandemia. Más aún con decesos al día numerosos. Solo ayer la Dirección de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa reportó 17 muertes en 24 horas. Doce dejaron de existir en el hospital Carlos Alberto Seguín Escodebo de EsSalud y cinco en el Honorio Delgado Espinoza. Con ello los fallecimientos suman 2653 personas.

Lo rescatable es que la detección de contagiados se redujo. De las 2 349 nuevas evaluaciones, 140 se confirmaron como portadores del nuevo coronavirus. Con ello suman 160 mil los infectados a lo largo de la pandemia, de los cuales el 94% venció la enfermedad. En las últimas horas 355 pacientes recibieron alta médica