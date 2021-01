Christian Nova Palomino, gerente regional de Salud de Arequipa, pretende contratar a un exfuncionario del Gobierno del expresidente Martín Vizcarra. Mediante el Memorando N°06-2021 del 21 de enero, Nova dispone que Juan Luis Herrera Chejo sea el nuevo asesor médico del sector a partir del 25 de enero. “… hacer las acciones necesarias conducentes al lograr el contrato CAS Confianza…”, se lee en el documento que envió al director de la Oficina Ejecutivo de Recursos Humanos, Edgardo Calderón.

Herrera Chejo se desempeñó hasta en dos oportunidades como director general de Operaciones de Salud del Ministerio de Salud (Minsa) durante y antes de la pandemia. En un momento fue asesor adjunto. Se mantuvo en esa dirección con los ministros del sector, Elizabeth Hinostroza, Víctor Zamora y hasta Pilar Mazzetti. El 29 de diciembre del 2020 presentó su renuncia a la Dirección de Operaciones.

El exfuncionario no sale bien parado del cumplimiento de su cargo. Validó la compra de 36 ventiladores mecánicos para el hospital de emergencia de Ate (Lima), el 18 de marzo de 2020. Los equipos no solo incumplían las especificaciones y no eran útiles para pacientes COVID-19; sino que fueron entregados sin accesorios. El caso lo investiga Fiscalía que presume un direccionamiento en la compra a Trademedic SAC por un total de S/ 6 millones 265 mil. Además hay una fuerte presunción de sobrevaloración y reventa. Los ventiladores se ofrecieron al Consorcio Salud Tacna por S/ 1 millón 524 mil 663 para equipar al hospital Hipólito Unanue de Tacna. La tesis es que la empresa resolvió el contrato para venderlas al Minsa.

No lo quieren

La pretensión de que sea asesor Herrera fue cuestionada por los el sindicato de trabajadores. Desde la Geresa informaron que la contratación de Herrera se encuentra en evaluación técnica por parte de Recursos Humanos.

René Flores, presidente de la Federación Médica de Arequipa, cuestionó que se quiera contratar a exfuncionarios cuestionados. “Hay personal que en verdad se necesita y se quiere hacer estas contrataciones”, criticó.v

Protagonizó accidente de tránsito

Antes de ocupar altos cargos en el Ministerio de Salud, Juan Herrera Chejo fue titular de la Gerencia Regional de Salud de Moquegua. En el momento que ocupaba ese cargo protagonizó un accidente de tránsito. Su vehículo colisionó con un ómnibus en marzo de 2017. Los resultados del dosaje etílico dieron positivo para Herrera Chejo.