Concurso POY Latam 2021 premiará las fotografías que mejor retraten cómo vivimos la pandemia este año

El prestigioso concurso de fotografía Pictures of the Year Latam (POY Latam) incluirá, en su décima edición, categorías especiales sobre la salud e incluirá la participación tanto de fotógrafos profesionales como de aficionados, con el propósito de tener imágenes que cuenten diferentes historias en torno a la salud de nuestra región y permitan una reflexión acerca de los desafíos y lecciones que nos deja la nueva normalidad.

Las nuevas categorías serán “Pacientes”, “Cuidadores”, “Salud Mental” y “Enfrentando la pandemia”. Esta selección temática busca visibilizar de manera real los retos que enfrentan millones de pacientes, la admirable tarea que realizan médicos y cuidadores, así como la importancia de seguir abordando otras enfermedades y la necesidad de proteger la salud mental en estos tiempos de pandemia, afirman sus organizadores.

“Pictures of the Year ha buscado por diez años contar las historias de nuestros países a través del inmenso talento local en fotografía documental. Lo vivido en el 2020 no tendrá precedentes en nuestra generación y no podemos dejarlo pasar sin retratar todas las realidades que han vivido las personas de Latinoamérica. Es por esto que abrimos tres categorías para fotógrafos aficionados, para que con su cámara o celular puedan retratar sus propias experiencias. En un año que ha girado en torno a la salud, entendemos que es un contexto digno de retratar”, explica Pablo Corral, fotoperiodista, escritor, artista, gestor cultural y líder de POY Latam.

Los fotógrafos aficionados podrán participar con la publicación de sus trabajos en Instagram.

El concurso está habilitado desde el 30 de noviembre de 2020 hasta el 2 de enero de 2021. Además de las categorías especiales, seguirá contando con las categorías tradicionales de video documental, fotografía y multimedia. La evaluación de las fotografías se hará de manera virtual del 14 al 17 de enero, las participaciones de vídeo y web se harán del 21 al 24 del mismo mes, y las rondas finales se transmitirán en vivo en los primeros meses de 2021. Todas las categorías podrán acceder a un premio.

La décima edición de POY Latam se realizará en alianza con Janssen, grupo de compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson, quienes lideran la campaña #SaludSinPausa, que busca darle visibilidad y conectar con aquellos pacientes de enfermedades diferentes al COVID-19, quienes conscientes que sus enfermedades no se detienen, han buscado alternativas para no pausar sus diagnósticos, consultas médicas, controles y tratamientos.