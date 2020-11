Sujeto que agredió a repartidor de delivery pretende salir del país

Tras ser sindicado por agredir verbalmente a un repartidor de delivery, Guillermo Estuardo Miranda North pretende salir del país en un vuelo internacional a la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, programado para este jueves 19 de noviembre alrededor de las 11de la mañana.

La imagen fue tomada un día después de que pidiera disculpas a Junior Ramírez (23), el trabajador de la empresa Rappi. Allí se le ve frente a un área de Migraciones en el aeropuerto Jorge Chávez.

“Quiero pedirte disculpas públicas en primer lugar a ti, de corazón, con la verdad. Me siento arrepentido y avergonzado de cómo me comporté. También, disculpas a todas las personas que se vieron aludidas con esta actitud. No va a existir ninguna justificación por lo que hice”, aseveró el último miércoles.

A pesar de la denuncia realizada contra Miranda, el Ministerio Público aún no ha emitido un impedimento de salida del país. Como se recuerda, el abogado de 52 años insultó y amenazó con golpear al joven repartidor, porque su pedido de comida llegó en malas condiciones.

“¿Qué me vas a explicar? Eres un pobre imbé***. (...) Estoy harto de ustedes, me dan ganas de pegarte, ¿Me entiendes? ¿Quieres que te mande de un ‘combo’ (golpe) a tu país?”, se escucha en el clip.

Tras hacerse conocido el video, la Municipalidad de Miraflores resolvió multar con una UIT (S/ 4.300) al ciudadano por discriminación.

Asimismo, la comuna emitió un comunicado en el que detalla que la Procuraduría será la encargada de intervenir conforme a las normas vigentes.

