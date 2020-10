Caso Castrillón: las pruebas clave que el fiscal Guzmán desestimó para archivar denuncia por violación

Guillermo Castrillón, profesor y director de teatro, fue acusado de abuso sexual en el 2017 por al menos 16 mujeres. Cada una de ellas había sido su alumna o dirigida en algún momento, pero no fue hasta después de que Eva Bracamonte reveló que había sido víctima de violencia sexual en uno de sus talleres de performance, que las demás decidieron narrar sus propias experiencias.

En la mayoría de casos la historia era similar, se repetía la forma, el escenario y los hechos. Se recopilaron los testimonios para iniciar una denuncia colectiva en su contra y tras tres años de investigaciones, el 8 de setiembre del 2020, el fiscal Marco Guzmán Baca decidió archivar el caso.

Un mes después; las periodistas Laura Arroyo, Claudia Cisneros, Karen Bernedo y Gabriela Wiener realizaron una detallada reconstrucción de todo el proceso. En este, llama la atención un correo electrónico entre Castrillón y la bailarina Pachi Valle Riestra (amiga de Eva Bracamonte), donde él acepta “haber hecho algo atroz de lo que se siente arrepentido” tras los reclamos recibidos.

Captura de correo electrónico entre Castrillón y Pachi Valle Riestra | Créditos: Wayka

"[...] hay un lado oscuro, perverso, narcisista, confundido y torcido en mí, que lo vengo trabajando 4 años en terapia, había avanzado, hace un tiempo que no hacía estas cosas. De hecho he podido inducir, o dejar que aflore, o motivarlo y no controlar mis impulsos”, escribe el acusado en el mensaje.

Para el fiscal, este correo electrónico no configuraba una prueba, por lo que fue omitido en su informe para enviar a archivar el caso. De esta manera se vería una vez más que los testimonios de las mujeres jamás serán suficientes, así demuestren que existía una conducta sistemática y de abuso de poder.

Víctimas se pronuncian

Tras conocerse que el caso sería archivado, las víctimas respondieron a través de un comunicado, donde cuestionan el accionar del fiscal y aseguran que este no tomó en cuenta la evidencia que presentó su defensa. Además, exigieron revertir el dictamen de archivamiento definitivo de las denuncias, remover al fiscal a cargo y que se maneje el tema incorporando el enfoque de género.

Comunicado de las denunciantes frente al archivamiento del caso Castrillón | Créditos: difusión

Por su parte, el Ministerio Público traspasó el caso a un fiscal superior para reiniciar el proceso. En varias ocasiones, la institución ha sido interpelada a que capacite a sus operadores de justicia en la aplicación del enfoque de género, sin embargo, el panorama se mantiene como una constante.

