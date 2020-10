Youtuber HugoX ChugoX es sentenciado por caso de difamación contra Raúl Diez Canseco

Hugo Xavier Pillco Rivero, conocido youtuber dedicado a estudiar la historia del Perú bajo el seudónimo de HugoX ChugoX, fue finalmente sentenciado a un año de prisión suspendida y al pago de 10.000 soles por concepto de reparación civil tras difamar al empresario Raúl Diez Canseco.

Como se recuerda, Hugo Xavier Pillco difundió en el 2018 un vídeo en el que aseguraba que la empresa Lan (hoy Latam) pagó una coima de 68 millones de soles al expresidente Alejandro Toledo y a su ministro Raúl Diez Canseco para eliminar Aerocontinente, a efectos de usar el dinero para que el empresario erija su sede de USIL en Miami.

La sentencia emitida la mañana de este jueves por el Noveno Juzgado Penal para Reos Libres de Lima lo obliga a no cambiar de domicilio sin pedir permiso al juzgado, concurrir cada 45 días a firmar el control biométrico, y no efectuar frases difamatorias contra el querellante por medio oral, escrito o electrónico (redes sociales).

Además, se le impone el pago de 90 días de multa que deberá abonar al tesoro público a razón de S/ 5 diarios. Además, se le fija un monto de 10.000 soles por concepto de reparación civil que deberá depositar en favor de Raúl Diez Canseco.

En un principio, la parte querellante solicitó el pago de un millón de soles y tres años de pena privativa de la libertad.

El ingeniero sanitario Hugo Xavier Pillco ha anunciado que apelará a la sentencia, en un nuevo juicio que podría durar dos años más y que, además, podrían convertirlo en el primer comunicador de las redes sociales en ventilar un caso penal en la Corte Suprema.

“Voy a llevar mi caso a la Corte Suprema. Es la primera vez que un influencer llega esta instancia (...) No me conviene ese año de prisión suspendida, porque es un antecedente penal. Yo no quiero tener antecedentes penales”, precisó el youtuber a través de sus redes sociales.

No obstante, HugoX ChugoX aclaró que continuará difundiendo vídeos acerca de la historia del Perú y la realidad nacional mientras dure este nuevo proceso.

