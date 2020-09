Sobrevivientes de deflagración en VES fueron dados de alta y no reciben atención médica

Ronald Tipismana, dirigente de los damnificados de Villa El Salvador, manifestó que desde que se inició la pandemia por la COVID-19 los sobrevivientes que fueron dados de alta no han sido asistidos por el Ministerio de Salud, como se acordó en un comienzo.

“Una vez que sucedió el tema de la cuarentena, desde marzo, empezaron a dar de alta a los distintos damnificados. Entre abril, mayo, junio, los enviaban a su casa con su receta y nada más, pero hasta la fecha no les han dado una atención médica, no les han dado medicinas para que puedan seguir sus tratamientos”, dijo.

Asimismo, recalcó que lo que se necesita es que se retome el compromiso del Ministerio de Salud (Minsa) con las personas que resultaron gravemente heridas en la deflagración de Villa El Salvador.

Por otro lado, agradeció a distintas ONG’s como Aniquem y la municipalidad de su distrito que han venido apoyándolos con medicinas; sin embargo, estas ya no son suficientes y los heridos requieren de otro tipo de atención médica.

“Si no fuese por la ayuda de Aniquem, que fue gestionada por uno de los heridos, la salud de los damnificados estuviese más deteriorada. Y más aún con el tema de la medicina, que desde el mes de julio nos apoya la Municipalidad de Villa El Salvador. Pero a ellos no les podemos exigir más porque ellos no son un ente de salud. Los encargados de dar estos medicamentos y restablecer la salud de los heridos son los del Ministerio de Salud", declaró.

Por otro lado, pidió a la titular de la cartera de Salud, Pilar Mazetti, no olvidarse de ellos, pues, si bien esta tragedia no ocurrió durante su gestión, hay compromisos que el ministerio asumió junto con el presidente Martin Vizcarra.

“Hubo un compromiso con el Gobierno. Fue el compromiso del presidente y del Ministerio de Salud de que los heridos iban a tener el total apoyo a nivel médico, a nivel de medicinas y de cirugías, aquí en el Perú o en el extranjero y eso no está sucediendo. Todos los damnificados entendemos que el tema de la pandemia ha sobrepasado nuestro sistema de salud, pero dadas las circunstancias de que de cierta manera las atenciones se están normalizando en algunos hospitales es urgente que se les brinde atención a los 11 heridos”, argumentó el dirigente de los damnificados de Villa El Salvador.

Nos comunicamos con el Ministerio de Salud para tener una respuesta del caso y la entidad del Estado señaló que, debido al estado de emergencia por la COVID-19, las consultas externas quedaron suspendidas; sin embargo, dispusieron que este sector vulnerable reciba un seguimiento a través de los servicios de telemedicina de los diferentes nosocomios del país.

Además, indicaron que el Minsa designará a uno de los hospitales como centro de referencia para que los pacientes dados de alta puedan seguir su tratamiento, rehabilitación y cualquier otro procedimiento quirúrgico que se requiera.

Finalmente, reiteraron su compromiso con las personas afectadas en la tragedia de Villa El Salvador y el país en general.

