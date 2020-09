Áncash: gobernador regional superó el coronavirus y fue dado de alta

Tras casi un mes internado en el Hospital Rebagliati de Lima debido a la COVID-19, el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, fue dado de alta.

Así lo dio a conocer la autoridad a través de la página oficial de la región, donde señaló que durante 12 días permaneció conectado a un respirador mécanico.

“Ha sido un milagro, he regresado prácticamente de la otra vida. Luego de estar 12 días intubado y conectado a un respirador artificial, solo me queda agradecer a Dios, porque él me ayudó a soportar esta dura batalla. ¡Gracias a todos por sus oraciones, gracias de todo corazón!”, expresó Morillo.

Asimismo, reafirmó su compromiso de trabajar a favor de todos los ciudadanos y sobre todo de aquellos que se encuentran infectados con el virus.

Según la Dirección Regional de Salud (Diresa), Áncash reporta 30.465 casos positivos de la COVID-19, por otro lado, 1.434 personas fallecieron debido a la enfermedad. Por lo tanto, posee una letalidad de 4.7%.

Los lugares con mayor incidencia de contagios en la región son los distritos de Chimbote (10.256) y Nuevo Chimbote (4.560)

