Carabayllo: detienen a delincuentes que robaron 30.000 soles a padre de familia

La Policía Nacional capturó a un sujeto y su hijo tras ser señalados como responsables del robo de 30.000 soles a un hombre en el distrito de Carabayllo.

Según la víctima, agentes de la PNP se comunicaron con él y le solicitaron acudir a la dependencia policial para que los identifique.

“Sí, son ellos. Plenamente los reconozco, ellos fueron los que me arrebataron los 30.000 soles el día lunes 24 de agosto a las 2.45 p. m., me apuntaron con un arma y me dispararon”, declaró para América Noticias.

Asimismo, el también padre de familia manifestó que ese dinero era un monto que tenía ahorrado y que utilizaría para adquirir un vehículo con el fin de generar ingresos para mantener a su familia. Esto luego de que perdiera su trabajo en plena pandemia.

“Impotencia, rabia, ira. Que se vayan presos por todo el daño que me han hecho”, dijo.

Oficiales de la Depincri Norte revelaron que lograron capturar a los dos hampones cuando se movilizaban en un vehículo de manera sospechosa por los alrededores de la avenida Universitaria.

“Cuando intervenimos, desciende un sujeto y se da a la fuga. Logramos detener al conductor que responde al nombre de Maycol Delgadillo Mendez, a este sujeto se le interviene y se le encuentra en su poder 270 envoltorios de PVC. La policía logra ubicar al otro sujeto y es identificado como Martin Delgadillo Elaisa”, recalcó el miembro de la PNP.

En esa línea, la Policía realizó las investigaciones del caso y concluyó que eran los mismo sujetos que habían sustraído los 30.000 soles de un padre de familia que acababa de salir de una entidad bancaria.

Fuentes cercanas al caso indicaron que ambos se encuentran detenidos a la espera de que se les imponga una condena justa por la modalidad de robo agravado.

