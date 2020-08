EsSalud: trabajadores anuncian huelga nacional este miércoles 26 de agosto si no llegan a consenso

Los trabajadores del Seguro Social de Salud (EsSalud) han decidido realizar una huelga nacional este miércoles 26 de agosto en caso no lleguen a un consenso con las autoridades de la Gerencia General para implementar más equipos en el personal que se encuentra en la primera línea contra el coronavirus.

“Somos conscientes de la pandemia y de las necesidades de los pacientes, pero primero tenemos que cuidar la vida de quienes salvan y cuidan vidas, el seguro social está en la primera línea. No podemos abandonar a nuestro personal”, dijo Wilfredo Ponce Castro, secretario general de la Federación Central Unión de Trabajadores (FED CUT).

Además, piden una escala remunerativa equitativa para todos porque existen de dos tipos. “Nosotros no estamos buscando incremento de sueldos. Cuando se habla de escala salarial, no decimos que es un incremento. Estamos diciendo que se implemente una escala equitativa. No puede haber dos escalas en el Seguro Social, una escala con los médicos y una escala con los técnicos”, dijo a RPP.

El representante mencionó que esperan que las conversaciones el día lunes 24 sean buenas propuestas de solución para todos. No obstante, en anteriores charlas, no se llegó a ningún acuerdo.

“Si enumeramos las reuniones, pueden ser más (de tres), pero sin ningún avance. Pero nosotros vemos con mucha esperanza (esta nueva reunión). El gerente general ha convocado a nuestra organización, a través de mi persona. Nos ha citado igualmente el ministro de Trabajo”, acotó.

Por último, indicó que en caso se dé la huelga a nivel nacional, no se abandonará a los pacientes. “Las emergencias se van a atender, como siempre. No podemos abandonar los puestos asistenciales. Van a haber piquetes que no van a abandonar. No se va a entregar los hospitales”, finalizó.

