Doce alcaldes murieron luchando por su pueblo

El nuevo coronavirus ya ha infectado, según cifras oficiales, a casi medio millón de personas y ya ha causado la muerte de 20 mil de ellos en los cinco meses en los que se ha extendido en nuestro país. Pues bien, la clase política, entre ellos los alcaldes, no ha quedado exenta de contraer este virus.

De acuerdo con un recuento de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), a lo largo de este periodo 12 burgomaestres fallecieron luego de complicaciones en su salud derivadas de esta infección.

Trabajando con las uñas y poniendo en riesgo su salud, estos funcionarios ediles también se convirtieron en héroes anónimos de uno de los desafíos más grandes que han enfrentado el Perú y el mundo. Hoy muchos alcaldes están primera línea de batalla de esta ‘guerra sanitaria’ con un enemigo ‘invisible y escurridizo’.

La imagen de Silvio Valles Lomas, alcalde del distrito de Masisea, de la etnia shipibokonibo, la más numerosa en la región Ucayali, fronteriza con Brasil, se convirtió en el símbolo de su sacrificio. Fue el primer burgomaestre que dejó de existir a causa de esta enfermedad.

El 12 de mayo, la incidencia del Covid-19 en la población indígena del Perú se cobró la vida de Valles, a los 42 años.

Él llevaba poco más de un año en el cargo de alcalde y pedía en redes sociales a los vecinos de sus distritos que se cuidasen, porque si se contagiaban, “lamentablemente el sistema poco podía hacer”.

“Todo está desbordado a pesar de que dimos e hicimos lo mejor que pudimos. En algún momento me contagié porque no hay el sistema de contención adecuado. No funciona nuestro sistema de salud. El país no está preparado”, escribió Valles, antes de morir en Pucallpa.

Entre mayo y julio

La segunda víctima fue Alberto Magallanes Mendoza, burgomaestre del distrito de Alto Larán, provincia de Chincha (Ica). Su corazón dejó de latir el 16 de mayo. Había estado varios días en contacto con la población sin que nadie fuera consciente del grave riesgo.

Resultó infectado a pesar de que, según aseguran sus regidores, “era muy precavido y siempre seguía las normas de bioseguridad”.

El 28 de mayo pasado también dejó de existir Antonio Ventura Lizama, alcalde del distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe (Lambayeque).

En junio fallecieron los alcaldes Carlos Valqui Matos, del distrito de Ticlayán, provincia de Chaupimarca (Pasco); Luis Chauca Navarro, de Pucusana (Lima); y Marcos Otazu Huaxccoto, de Laberinto, provincia de Tambopata (Madre de Dios).

En julio último murieron los burgomaestres Edwin García Pérez, de la provincia de El Dorado (San Martín); Arturo Paredes Salcedo, de Canta (Lima); y Owen Paves Pizarro, de Paca, provincia de Jauja (Junín).

Sirviendo a la comunidad

El último fallecido en este mes de agosto es Luis Chávez Becerra, alcalde de Oyotún, distrito y provincia de Chiclayo. El 3 de este mes también pereció Alfonso Villagra Merma, alcalde distrital de Pallpata, provincia de Espinar (Cusco); y el 1 de este mes murió Manuel Herrera Retis, alcalde distrital de Codo del Pozuzo, Puerto Inca (Huánuco).

“Nunca tenía un no, siempre colaboraba en todo. Estamos todos en shock”, dijo su sucesor, el regidor Edinson Schmidt.

Herrera era natural de Ambo. El 13 de julio participó en la entrega de laptops a los directores de colegios, también inauguró una trocha y el 24 de julio llegó a la comunidad nativa Alianza de Santa Martha donde entregó mascarillas y entregó 240 pruebas rápidas al jefe de la red de salud, Walter Aedo.

Piden apoyo a deudos

El presidente de la AMPE, Álvaro Paz de la Barra, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y a los pueblos que representaban y además demandó al Ejecutivo garantizar las condiciones básicas para que los trabajadores municipales continúen cumpliendo funciones esenciales.

La asociación pidió, además, que se brinde apoyo a los deudos de los servidores muertos, que se tomen las pruebas necesarias a sus familiares y no se les deje en el abandono.

Indicó que aún luchan por su vida el alcalde de Yura (Arequipa), Ángel Benavente; y el burgomaestre provincial del Cusco, Ricardo Valderra. Ambos han sido trasladados a Lima.

Ellos se salvaron

Por fortuna, también hay autoridades ediles que vencieron al Covid-19. Se trata de Héctor Soto García, Ferry Torres y Omar Candia, de Ucayali, Bagua y Arequipa, respectivamente.

Claves

Apoyo. Los alcaldes de la selva central que integran la mancomunidad Norvraem, que congrega a 12 distritos, pidieron más apoyo del Ejecutivo.

Protesta. El presidente de la Amrej, Carlo Curisinche, indicó que falta atención médica en Junín.

