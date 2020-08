Regiones del sur vuelven a cuarentena por cifras altas de contagio de COVID-19

Wilder Pari.

Arequipa

La mayoría de regiones del sur volvieron a estado de cuarentena para detener los contagios por la COVID-19.

El decreto oficializado por el gobierno central no solo extiende el estado de emergencia hasta el 31 de agosto, sino que en el mismo plazo, aplica la cuarentena focalizada en diferentes ciudades, entre ellas, varias de esta zona del país.

La medida se prorrogará en toda la región Arequipa, que nunca ha salido de la cuarentena desde el 15 de marzo. Esta jurisdicción sigue siendo el epicentro del contagio a nivel nacional. Sin embargo, otras localidades sureñas, empiezan a encenderse no solo con aumento de casos, sino con el colapso de la capacidad hospitalaria.

El decreto supremo 135-2020 retorna a cuarentena a las provincias sureñas de Mariscal Nieto e Ilo (Moquegua), Tacna (Tacna), Cusco y La Convención (Cusco), San Román y Puno (Puno), Huancavelica (Huancavelica), Abancay y Andahuaylas (Apurímac) y Tambopata (Madre de Dios). En otras zonas del país, también aplica a Cajamarca, Jaén y San Ignacio (Cajamarca), Bagua, Condorcanqui y Utcubamba (Amazonas) y Santa, Casma y Huaraz (Ancash); además de las regiones de Ica, Junín, Huánuco y San Martín.

La cuarentena es un aislamiento social obligatorio. Implica que los ciudadanos solo se desplazarán para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales:compra de alimentos, medicamentos, además para las actividades económicas autorizadas antes de la promulgación del decreto. Las ciudades del sur, ya estaban en la fase 3 de reactivación económica, salvo Arequipa, que se mantenía en la fase 2.

El toque de queda se aplicará desde las 20.00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente. Los domingos, la inamovilidad todo el día.

Contagio no controlado

En Arequipa, la transmisión se mantiene elevada, donde un 20% de tamizados da positivo al coronavirus. El investigador de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), Daniel Rodríguez, señaló que el factor R de contagio está en 1.81. Si bien hay descenso respecto al valor de hace semanas, en la práctica, una persona puede seguir contagiando a otras 2. Indicó que solo cuando este sea igual o menor a 1, podría dejarse el aislamiento.

Rodríguez añadió que desde el 28 de julio, la curva de recuperados superó a la de contagiados. Si la tendencia se mantiene constante, podría decirse que se llegó a la meseta, lo que no implica bajar la guardia. Hasta ayer, la región tenía 49 mil 522 casos y 950 fallecidos.

Mientras que la cifra de contagiados en la región Cusco llegó a 8 mil 800 y los muertos suman 181. Casi el 80% está en la provincia capital y La Convención, que volverán a la cuarentena. Se calcula que el factor R en ambas localidades es de 2 (ver nota del costado)

La gobernadora encargada, Delia Condo, realizó un llamado de ayuda al presidente Martín Vizcarra, para superar el colapso de los nosocomios.

El aislamiento social obligatorio en las provincias de San Román Juliaca y Puno también se veía venir. Hasta el 29 de julio, en la región Puno se registra 3 mil 965 casos de coronavirus y 154 fallecidos. La provincia de San Román-Juliaca es la que registra el mayor número de casos con 2018, seguido de Puno con 899 casos (ver página 17)

Mientras que el jefe del Comando COVID de Tacna, Juan Cánepa, sostuvo que fue una solicitud del colegiado volver a la cuarentena. “Lo exigimos desde el punto de vista sanitario. Se levantó la cuarentena en Tacna (el 30 de junio) y hubo desorden”, dijo.

La región tiene 118 fallecidos y la mayor cifra de decesos se ha reportado en julio. A diario se informan entre tres a ocho muertes.

Sancionarán a médicos

El presidente del Comando COVID de la región Arequipa, Gustavo Rondón, anunció que detectarán a los médicos mayores de 60 años que gozan de licencia (población vulnerable al coronavirus) en hospitales del Estado, pero que laboran en clínicas privadas.

Rondón señaló que cruzarán la información del personal con licencia en nosocomios de EsSalud y del Minsa, con las nóminas de las clínicas privadas. Buscarán asesoramiento jurídico para determinar las penalidades.

“No es posible que algunos colegas que supuestamente están en sus casas, protegidos y cobrando un sueldo del Estado, perciban remuneraciones en clínicas. Allí no funciona para ellos la edad de riesgo, cuando están obligados a prestar servicios en sus instituciones a través de la telemedicina”, dijo Rondón.v

Buscarán apoyo de alcaldes para cumplir cuarentena

Si bien la cuarentena se prorrogó en Arequipa, en la práctica la medida era incumplida, con comercio ambulatorio en diferentes distritos y con libre circulación de autos particulares. El presidente del Comando COVID-19, Gustavo Rondón, señaló que buscarán el apoyo de los alcaldes para que fiscalicen el comercio, y solo se permitan actividades enmarcadas dentro de la fase 2 de reactivación.

Añadió que los alcaldes, pueden buscar espacios amplios para que los comerciantes vendan sus productos bajo supervisión y no sean perjudicados. Sin embargo, recién el martes tendrá una reunión con los burgomaestres.

Sobre el tránsito de autos particulares, señaló que debe retomarse el control de los permisos vehiculares. Este rol está a cargo de la Policía Nacional con apoyo del Ejército.

Edilberto Salazar Gerente de Red Asistencial- Arequipa

Escuchar llantos y no poder ayudar

No puedo dormir, estoy súperestresado. Lo que vivo ahora ni en mis peores pesadillas lo soñé. Es desesperante tanta impotencia y angustia de ver morir a amigos y familiares, de recibir tantas llamadas pidiéndote una cama UCI, escuchar tantos llantos y no ayudarlos. Estoy haciendo todo lo humanamente posible para ayudarlos, pero mi personal está cayendo y además están cansados física y psicológicamente. No nos pueden vencer... A los médicos nos formaron para ser fuertes e invensibles.Vamos adelante faltan pocas semanas.