Ministra Mazzetti admite que decesos por COVID-19 superarían los 40 mil en Perú

La titular del Ministerio de Salud (Minsa), Pilar Mazzetti, señaló que la cifra de fallecidos en nuestro país por Covid-19 superaría los 40 mil. Ella explicó que hay 18 mil decesos confirmados; es decir, caracterizados por una prueba; 8 mil casos sospechosos con criterio médico y una diferencia con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) de 19 mil, la cual será aclarada cuando se pueda evaluar caso por caso.

“Pensamos entre 43 mil personas que han tenido que perder la vida en este momento, la gran mayoría por Covid-19”, dijo.

Como se recuerda, hace cerca de una semana, tras meses de polémica, el Gobierno admitió que existía un desfase en las cifras de muertes por el nuevo coronavirus. Mazzetti afirmó que al número de fallecidos se le debían agregar otros 3.688. El sinceramiento se obtuvo luego de que el exministro Víctor Zamora organizara un equipo de trabajo temporal que analizó más de 20 mil casos. El primer informe del estudio cubrió el subregistro hasta la última semana de junio. El segundo informe se conocerá esta semana, según indicó la titular del Minsa.

A buscar otros datos

El científico en computación Ragi Burhum consideró que si bien es positivo que admitan este exceso en la cifra de muertes, en este momento se debe contar con otros indicadores que “son igual o más importantes” y que distintos países sí los están publicando, mientras que acá no. El experto explicó que estos incluyen los casos activos por distrito, cantidad de pruebas moleculares hechas por distrito, número de camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) disponibles por distrito, o por lo menos provincia, para que los pacientes no tengan que ir a hospitales desbordados.

Burhum resaltó la importancia de la transparencia y visibilidad de información diaria, pues, por ejemplo, si en un distrito o grupo de distritos se establece cuarentena focalizada, se debe conocer por qué.

"Se supone que existe una métrica que me dice: 'Este distrito tiene que entrar en cuarentena focalizada', y una que me dice: 'Este distrito ya puede salir', pero esos números no los están publicando, entonces, ahora en vez de ir hacia adelante, estamos retrocediendo", comentó el especialista.

Incremento de casos

El Minsa también indicó que “como ha pasado en muchos lugares, una vez que se relajan las medidas, está habiendo un incremento de cifras”; sin embargo, agregó que en el Perú hasta el momento no se ha visto un ‘‘rebrote'‘. El aumento de casos es lento, afirmó.

Al respecto, Burhum manifestó que en agosto próximo es muy probable que se establezca una cuarentena focalizada en otras zonas del país.

“Ya hay incremento de casos. Cajamarca se ve mal, Madre de Dios también, además de otras regiones”, dijo. Agregó que si se busca saber en dónde aumentará la cifra de fallecidos, se debe tener en cuenta las zonas en las que se registre un aumento de casos positivos.

Arequipa, Áncash e Ica preocupan

Según la Sala Situacional del Ministerio de Salud, al 28 de julio, las regiones de Arequipa (12.859), Áncash (11.536) e Ica (11.092) habían superado a los números de casos registrados en Loreto (10.812), Ucayali (9.598) y San Martín (8.036) que, como se recuerda, pasaron por momentos críticos hace semanas.

La falta de camas, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos (UCI), y de oxígeno eran noticias diarias.

La situación se repite con los decesos, pues Áncash (813), Ica (798) y Arequipa (711) ya tienen cifras mayores que las de Loreto (544) y San Martín (301). No obstante, Lima Metropolitana se mantiene como el lugar con más casos: 192.742 y 7.983 decesos.

