Magdalena: ciclista denuncia que quedó con rostro desfigurado tras caer en ciclovía mal construida

Zalesky Cáceres de 27 años sufrió un accidente en la ciclovía de la Costa Verde, a la altura de la bajada Sucre. Denunció que se cayó de su bicicleta por un gran desnivel en la construcción. Para ella, los responsables son las municipalidades de Lima y Magdalena, por lo que exige a ambas comunas que le devuelvan el dinero que gastó en la cirugía y el tratamiento médico.

“Ayer salí a pasear. Quise ir al mar en la mañana temprano porque me gusta hacer deporte. Estaba feliz y pasó esto. Es un bache que no se puede ver porque hay alta pendiente en esa zona. Es como un hundimiento en la ciclovía. Es super grande”, contó en RTV.

Después de que sufrió el accidente, Zalesky no podía hablar porque se golpeó la mandíbula y tenía el rostro ensangrentado. Una mujer que caminaba por el lugar se acercó y la ayudó. Llamó a los serenos, quienes llegaron para llamar a la ambulancia y a los bomberos. Pero ambos equipos se demoraron en acudir, por lo que la joven tomó un taxi y se dirigió al área de Emergencias de una clínica.

“Felizmente tengo un poco de dinero por la AFP porque este ya es el último mes en que trabajo. Me atendieron superrápido. Me desinfectaron y me dijeron que iban a hacer unas placas para ver si tenía fracturas en el cráneo. Me revisaron para ver qué más tenía. Tengo un golpe en la costilla. No he podido sacar una placa por falta de dinero. Es una de las contusiones menores que tengo”, narró.

Tuvo que pagar S/ 835 para que la cirujana le cosa 10 puntos en la cara y 5 en la quijada. También gastó S/ 34 en medicamentos y S/ 180 por la consulta médica.

“Tenía casco. Mi bicicleta tiene luz. Quiero denunciar que me accidenté y que esta ciclovía está en malas condiciones. Pido que me repongan los gastos de la consulta médica, la cirujía, los implementos usados y medicamentos. Responsabilizo a la Municipalidad de Magdalena y al señor Jorge Muñoz, al alcalde de Lima; no puede ser posible que esto continúe”, afirmó.