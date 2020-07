Cusco: Corredor minero continúa bloqueado por paro en Espinar

José Víctor Salcedo

Cusco

La protesta de Espinar por el bono de S/ 1000 cumple siete días y ya dejó un saldo de un manifestante detenido (luego liberado), una mujer herida por el impacto de perdigones en la pierna y dos vehículos incendiados de las empresas contratistas de la minera MMG Las Bambas.

La violencia se desató el lunes cuando un grupo de pobladores bloqueó con piedras y palos el Corredor Minero del Sur. Intervino la Policía para liberar la vía usada por las empresas mineras que operan entre Cusco y Apurímac. El diálogo de los pobladores,la minera y Espinar –con mediación de la PCM y Defensoría del Pueblo- se suspendió la noche del lunes debido a los actos de violencia. Casi a la seis de la noche, cuando se desarrollaban las conversaciones, hubo un enfrentamiento entre policías y manifestantes. El desenlace de este choque fue el incendio de un camión encapsulado y una camioneta de la empresa Servosa, subcontratista de MMG Las Bambas.Hubo tres choques con los agentes de la Policía. El contingente reprimió a los ciudadanos con el disparo de bombas lacrimógenas y perdigones e hizo disparos al aire como medida de disuasión

El corredor sigue cerrado a la entrada del distrito de Condoroma. Eso impide el paso de los convoyes de camiones encapsulados de las empresas MMG Las Bambas, Antapaccay y Hudbay Perú. Las tres firmas usan esta vía diariamente para transportar los minerales hasta el puerto de Matarani, Arequipa. Ayer la población se reunió en Yauri, capital de Espinar, para seguir con la protesta. Hasta esa localidad empezaron a llegar más personas de distritos y comunidades para sumarse al paro por el bono. Hay tensión en Espinar.

Protesta anunciada

El inicio del paro estaba anunciado. El 14 de mayo, el Comité de Gestión del Convenio Marco aprobó por mayoría destinar S/ 50 000 000 para entregar el bono a cada elector. El Convenio Marco es un fondo económico constituido por el aporte “voluntario” de la minera, equivalente al 3% de sus utilidades anuales.

La representación de Antapaccay se opone a la iniciativa. Alegan que entregar dinero en efectivo “no cumple con la finalidad del convenio”. Desde entonces, las organizaciones sociales advirtieron que si la entrega de los S/ 1000 seguía siendo postergada iban a iniciar un paro indefinido. Luego hubo varias reuniones que no lograron desentrampar el desacuerdo.

Con el malestar a cuestas hubo un último intento el 9 de julio en el que también participaron la alta comisionada de la Presidencia del Consejo de Ministros, Paola Bustamante, el gobernador del Cusco Jean Paul Benavente y la representante de la Defensoría del Pueblo Rosa Santa Cruz. No obstante, ese día no hubo acuerdo y la reunión fue pospuesta para el 14, pero ya con la advertencia de que si ese día no se aprobaba el bono al día siguiente arrancaban las protestas. El 14 se rompió el diálogo y empezó el paro.

El lunes último, en el diálogo frustrado, la compañía minera persistió en su oposición y reiteró el plan “Reactiva Espinar” con iniciativas que considera “más sostenibles y eficaces” para mitigar el impacto del COVID-19. “Reactiva Espinar” consiste en la entrega de alimentos, medicinas y Equipos de Protección Personal (EPP) a las familias vulnerables, reactivación de comedores populares, microcréditos con cero por ciento de interés para pequeños y medianos empresarios y emprendedores. A estas se suma la propuesta de generar 23 mil puestos de trabajo con el inicio de más de 30 proyectos de S/ 30 000 000.❖

LLaman al diálogo en Espinar

Ayer, tras la violencia en las protestas, varias entidades invocaron a las partes en conflicto a dialogar y encontrar una solución. Derechos Humanos sin Fronteras, Red Muqui y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, pidieron que "a través del diálogo encuentren los canales para la implementación de los acuerdos del Comité de Gestión del Convenio Marco".

La PCM y la Defensoría del Pueblo también hicieron votos porque se retome el diálogo para encontrar una salida negociada al conflicto. Antapaccay dijo estar dispuesta a seguir dialogando.