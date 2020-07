El virus ahora viaja en buses interprovinciales

Por: Jésica León, Carlos Vásquez y Grace Mora

Con el reinicio de las actividades económicas, entre ellas los viajes interprovinciales, comenzó también la diseminación del coronavirus en las regiones.

Las primeras señales de alarma se dieron en el norte del país. En Lambayeque, una mujer de 69 años se desvaneció dentro de un bus de la empresa Civa y murió cuando llegaba a la ciudad de Chiclayo. Aún no se sabe de manera oficial si tenía el nuevo coronavirus.

Donde sí hubo la confirmación de casos Covid-19 es en Cajamarca. Ahí, seis pasajeros de un bus interprovincial dieron positivo a una prueba rápida. Los viajeros fueron puestos en cuarentena en un albergue para que cumplan aislamiento obligatorio, según autoridades sanitarias de Celendín.

Y según la Dirección de Salud (Diresa) de esa región, en los últimos días se reportaron cuatro ingresos de buses interprovinciales con 30 pasajeros que dieron positivo al Covid-19.

Hay que recordar que Cajamarca ya no es el ejemplo de éxito en la contención del virus. La región está registrando más casos cada semana. Hasta ayer registraba 4.458 casos positivos y 150 decesos, según la Sala Situacional del Covid-19.

En tanto, en Oxapampa (Pasco), un grupo de ronderos impidió el ingreso de buses interprovinciales a la localidad por temor al coronavirus. Fueron más de ocho horas que los pasajeros de buses y camiones estuvieron varados. Tuvo que intervenir la Policía Nacional y se formó una mesa de diálogo entre el alcalde, miembros de Policía Nacional, autoridades de salud y ronderos para llegar a un acuerdo.

En diálogo con La República, el epidemiólogo Luis Suárez recomendó viajar solo en casos imprescindibles y con la protección adecuada.

"No es momento de hacer turismo o visita porque aún existe el riesgo, tenemos que seguir cuidándonos. En el caso de que la persona viaje, tiene que usar la mascarilla y protector facial, y el bus tiene que estar ventilado. Con el flujo de aire se evita que el virus se acumule en el ambiente", explicó.

Suárez recordó a las personas no tomar buses informales. Asimismo, indicó que los viajeros que presentan síntomas de Covid-19 y aquellos con factores de riesgo o con enfermedades crónicas no deben viajar.

¿Es necesario tomar otras medidas adicionales como pruebas rápidas? “No. Las pruebas rápidas no descartan que una persona esté o no infectada y detectan los anticuerpos contra el Covid-19 a partir de la segunda semana de infección. Entonces no detectaría un infectado en la primera semana. El control de temperatura podría ser más útil, aunque tampoco detectaría a los asintomáticos. Los certificados médicos tampoco identifican a los asintomáticos que son transmisores. Por eso la importancia de viajar solo si es imprescindible y con uso permanente de mascarilla y protector facial”.

Según la Sutran, tanto las empresas de transporte como los pasajeros deben ser responsables en el cumplimiento de las medidas de limpieza y de seguridad. En el primer día de la reactivación del transporte interprovincial, 15 de julio, se movilizaron 10.500 pasajeros. El domingo 19 de julio aumentó a 14.630 pasajeros en el país (excepto en las 7 regiones donde hay cuarentena).

