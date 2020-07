“La gente se muere en Arequipa, no sean indiferentes”

Por: Elmer Mamani y Jesica León

“La gente se muere, no sean indiferentes. (El gobernador regional) Llica es incapaz”, le gritaron los arequipeños al presidente Martín Vizcarra en los exteriores del hospital Covid-19 Honorio Delgado en Arequipa.

El mandatario llegó a la Ciudad Blanca en medio de protestas de profesionales de la salud de dicho hospital que pedían equipos de protección personal, oxígeno medicinal y más recursos humanos para atender a los cientos de pacientes que llegan a diario por el coronavirus.

Los arequipeños protestaron en contra del gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, y pidieron que el Gobierno central tome el control de los hospitales, pues su autoridad elegida no tiene un buen manejo de la crisis ante la ola de contagios y muertes por esta enfermedad.

“¡Basta de mentiras! ¡Los pacientes se mueren! ¡Llica incapaz!”, vociferaban familiares de los pacientes Covid-19 que también se unieron a la voz de protesta de los médicos.

“Señor presidente, tiene que ir a ver las carpas”, eran las súplicas de una mujer, quien pedía que se constaten los pacientes que habrían sido escondidos en dicho hospital. En medio de sollozos, la mujer corrió tras la camioneta oficial en la que partió el mandatario.

Difícil situación

Arequipa está recibiendo un golpe brutal por la epidemia, pues en poco tiempo ya ha superado 32.336 contagios y 702 fallecidos por Covid-19 hasta ayer, según el Comando Regional. Estas cifras distan bastante de lo que se reporta sobre Arequipa en la Sala Situacional del Ministerio de Salud (10.318 casos positivos y 555 fallecidos).

Vizcarra llevó 200 camas adicionales a la región con la puesta en marcha del Centro de Aislamiento Temporal, en Cerro Juli, implementada por la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Estas se suman a las 200 del hospital Honorio Delgado y las 100 del Hospital de Goyeneche. Además, en Cerro Colorado se construyen 100 más y en el Colegio de Abogados se instalarán otras 100 camas.

Esta vez no hubo un momento tenso. El gobernador regional Elmer Cáceres Llica, quien se ha mostrado en contra del mandatario, solo agradeció la ayuda. Sin embargo, Vizcarra reclamó que ha faltado coordinación para trabajar con las autoridades regionales. “Pero no es hora de buscar culpables sino de ponerse a trabajar”.

A su turno, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti –quien también llegó a la Ciudad Blanca– solicitó un trabajo unificado. “Es un pecado no poder utilizar (los ventiladores) simplemente porque no coordinamos entre nosotros”, pronunció en relación a que de los 26 ventiladores enviados hace semanas, 12 aún no dan servicio. Por ello, dispuso que tanto el gerente de Salud, Leonardo Chirinos, y el de EsSalud, Edilberto Salazar, trabajen como una sola persona.

“El compromiso que estamos haciendo es de honor, de que Arequipa sea la primera región que logre una integración y pueda unir capacidades y atender a todos. Solo si nos unimos vamos a resistir”, afirmó.

La ministra enfatizó que no hay forma de predecir cómo se comportará el virus, dónde va, cuándo termina o comienza. “Vivimos en la incertidumbre. Por eso estar unidos es la única forma de salir adelante”, sostuvo. Consultada si habrá cambios en el Comando Covid-19, que lidera el general EP Edward Gratelly, no respondió y sostuvo que fue uno de los comandos del país que mejor hizo su labor.

Asimismo, la titular de Salud remarcó que se priorizará la atención primaria en la región para evitar que los casos lleguen a los hospitales.

“Un segundo reto es hacer como un ‘sándwich’ al virus. Por arriba atacamos el daño, la hospitalización, las UCI y demás, pero ahora lo más importante es atacar la parte inferior de este, es decir, la contención que es el aspecto más importante, el primer nivel”, explicó.

Puente aéreo

El presidente destacó que están monitoreando constantemente la situación de Arequipa y que las 700 camas responden a la situación actual de la región. Vizcarra indicó que para intervenir de manera efectiva se pondrá a disposición un avión ambulancia, ante cualquier necesidad de realizar un puente aéreo hacia Lima.

Al ser consultado si se continuará con la cuarentena después de julio en Arequipa, el presidente respondió que se evaluará la curva epidemiológica para tomar una decisión.

En Arequipa es un sálvense quien pueda, pues los pacientes fallecen en las carpas mientras esperan una cama de hospitalización. “Familiares se disputan los balones de oxígeno ni bien llega el camión, usan carros como camas o llevan sus propias carpas”, describe la jefa de enfermeras del hospital Honorio Delgado, Lily Olivera.

Médicos piden revocatoria del gobernador

El Cuerpo Médico del Hospital III Yanahuara de EsSalud expresó que se sienten abandonados por sus autoridades. “Necesitamos urgentemente que se declare zona de desastre y que lleguen los refuerzos con hospitales de campaña, personal médico y asistencial y al menos tres plantas de oxígeno”, dijeron.

Eloy Soto, vocero del Cuerpo Médico del hospital Honorio Delgado, pidió la vacancia del gobernador regional, a quien responsabilizó por la crisis en Arequipa.

El Dato

Médicos del hospital Honorio Delgado culparon de la crisis al gobernador regional y reclamaron al presidente Vizcarra por una reacción tardía. Pidieron más equipos y personal.

