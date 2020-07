Arequipa: IGP identifica una posible nueva zona de deslizamiento en el valle del Colca 

Mediante una evaluación geofísica, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) advirtió sobre una posible nueva zona de deslizamiento en el valle del Colca. El área crítica está ubicada en la margen izquierda del río Colca, en el distrito de Maca, frente a la zona donde ocurrieron los deslizamientos de Lari en 1955 y 2013.

“Las autoridades del Sinagerd, en el marco de sus competencias, deben realizar las evaluaciones de campo respectivas. En el caso del IGP, se programará un estudio para evaluar el comportamiento dinámico de los suelos en esta zona, lo que será fundamental para adoptar medidas de prevención y/o mitigación”, precisa Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP.

El IGP publicó el informe técnico de “Evaluación geofísica del deslizamiento ocurrido el 18 de junio de 2020 en el distrito de Achoma”. Este documento científico detalla que el área inestable previa al deslizamiento fue de 36.4 hectáreas, la cual ocupó un área de 53 hectáreas, aproximaciones obtenidas a partir del análisis de imágenes de radar.

El material se depositó por completo en tres minutos, lo que provocó el bloqueo del río Colca. Al 13 de julio de 2020, el volumen de agua represado era mayor a 8 millones de metros cúbicos.

El IGP ha alcanzado este informe técnico-científico a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) y de la región Arequipa.

El documento incluye una reconstrucción digital de un posible escenario de inundación generado por un desembalse no controlado, el cual, alcanzaría una altura máxima de 12 metros. No obstante, esto no representaría mayor peligro para las poblaciones de los distritos de Ichupampa, Maca y Lari.