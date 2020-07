Arequipa: Transporte interprovincial no se reanudará y advierten riesgos de quiebra 

El transporte interprovincial se reanudará el próximo miércoles 15 de julio; sin embargo, esto no ocurrirá en las regiones con cuarentena focalizada. Es el caso de Arequipa, donde las empresas dedicadas a este rubro deberán esperar la autorización para volver a trabajar.

Son 20 empresas de transportes que están a punto de quebrar por la falta de ingresos desde que inicio el estado de emergencia, que representa casi cuatro meses.

Los terminales terrestres en Arequipa, también dejaron de percibir ingresos. Solo Corattsa recibía una afluencia diaria de cerca de 20 mil personas, lo que significaba una ganancia mensual de 500 mil soles por tasa de embarque.

Por otro lado, el gerente general de Corporación Administradora de Terminales Terrestres (Corattsa) y terrapuerto de Arequipa, Marco Chauca, informó que habría un problema con los viajes que parten desde las regiones Moquegua y Tacna hacia Lima y otras ciudades al norte del país.

“En la lógica y geográficamente bajo el tema de la cuarentena, los buses no podrían pasar por aquí. Arequipa es un punto de tránsito obligatorio de todo el sur hacia la región norte del país. Nosotros estamos en cuarentena hasta el 31 de julio. Consecuentemente no se podría realizar este tipo de transporte, pero no sabemos cómo están pensado los señores del Ministerio de Transportes”, dijo Chauca en entrevista con RPP.