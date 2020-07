Municipio compra termómetros digitales que no cumplirían con especificaciones técnicas

Coronavirus en Perú. La Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (MDJLO) adquirió termómetros digitales que no cumplirían con las especificaciones técnicas ni tampoco cuentan con registro sanitario, lo que no garantiza la procedencia y efectividad para identificar síntomas asociados al COVID-19.

Según el informe n.° 6034-2020-CG/GRLA-SCC, la Subgerencia de Sanidad y Mercados solicitó la adquisición de 30 de estos termómetros -los cuales costaron S/17,400- para realizar el control de usuarios y comerciantes en los mercados de su jurisdicción.

PUEDES VER Brigadas de salud registran con retraso información en sistema COVID-19

Sin embargo, no existiría documentación que certifique la realización de los protocolos de prueba exigidos en las especificaciones técnicas, a fin de verificar su funcionalidad u operatividad. Además, no se cumple con acreditar que la antigüedad de fabricación de los bienes sea menor de 12 meses. Pese a ello, la entidad emitió el informe de conformidad n.° 010-2020.

De igual forma, cuando la comisión auditora verificó dichos termómetros se percató que no cuentan con número de registro sanitario emitido por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa). Al ser considerado como un dispositivo médico existe la obligación de contar con este número de registro rotulado tanto en el termómetro como en el empaque; no obstante, eso no ocurre.

“El hecho evidenciado tiene carácter de suma importancia, ya que dicho dispositivo contribuye de manera confiable a la identificación de usuarios que puedan presentar síntomas de contagio manifestado por el incremento anormal de su temperatura corporal”, advierte el documento.

PUEDES VER Obreros de Municipalidad de Chiclayo desprotegidos ante COVID- 19

Un último punto observado por el órgano de control fue que en la recepción de alcohol, detergente en polvo y el servicio de alquiler de baños portátiles no se emitió un acta de conformidad, pero aún así fueron distribuidos en los centros de abasto.

Finalmente, es necesario precisar que la MDJLO instaló un mercado temporal en el estadio del distrito, donde se asignaron lavamanos, termómetros y alquiler de baños químicos, pero hasta la fecha de la supervisión (25 de junio) la infraestructura implementada no era utilizada.

Consultado al respecto, el responsable de Imagen de la MDJLO, Javier Andonayre, precisó que se hizo la invitación a los vendedores ambulantes para que puedan utilizar dicho espacio; sin embargo, debido a la falta de público, la propuesta no se pudo concretar. En ese sentido, aseguró que todos los implementos serán puestos a disposición de los otros mercados.