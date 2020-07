El Metropolitano dejaría de operar si no recibe salvataje

Hasta anoche, los operadores del Metropolitano y los corredores complementarios esperaban alguna señal sobre el salvataje económico estatal que se comprometió a presentar el primer ministro, Vicente Zeballos, el último viernes, tras una reunión con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

Como se recuerda, ese día, el premier precisó que era inviable un subsidio para el Metropolitano y los corredores porque desnaturalizaba el contrato de concesión suscrito entre la comuna de Lima y los operadores de los sistemas. Por eso, dijo que se estaba evaluando la fórmula legal que permita sostenerlos económicamente.

Pues bien, hasta el cierre de edición había mucho hermetismo. Por la mañana, durante su visita a Trujillo acompañando al presidente Martín Vizcarra, el ministro de Transportes, Carlos Lozada, no comentó nada sobre el tema. El alcalde de Lima hizo lo propio a pesar de que lo consideraba urgente por las pérdidas que se han generado debido a que los buses del Metropolitano y los corredores viales vienen operando con el 30% de su aforo, a fin de evitar el contagio del Covid-19.

Uno de los representantes de los concesionarios del Metropolitano, José Luis Díaz, precisó a La República que si bien ayer se venció el plazo dado por el Gobierno y la Municipalidad de Lima, ellos esperarían hasta hoy en la noche para conocer la propuesta de solución de las autoridades gubernamentales.

PUEDES VER Línea 1 del Metro anuncia nuevo horario a partir del 7 de julio

“De no darse ninguna ayuda de parte del Gobierno, el miércoles evaluaríamos las medidas de fuerza que tomaríamos, como la suspensión del servicio o el alza de pasajes (a 7 soles). Esperamos que no suceda ello. Nosotros hemos seguido con el servicio a pesar de las pérdidas, pero ya no damos para más”, indicó. Agregó que en junio perdieron 4 millones y medio de soles semanales al operar con el 20% del aforo de sus buses.

A su turno, el vocero de los concesionarios del Corredor Rojo, Ángel Mendoza, señaló que también podrían suspender el servicio total del sistema si es que no se aprueba algún mecanismo de ayuda económica, tal como el que se dio en mayo último. “Hemos tenido que dejar parados 200 buses en todos los corredores porque tenemos pérdidas. Al haber pocas unidades, hay más colas y la gente se desespera”, señaló.

PUEDES VER Choferes del Corredor Rojo reclaman porque les pagan S/ 200 como máximo

Según Mendoza, necesitan casi 5 millones de soles para seguir operando. "Lo que recaudamos hoy alcanza para pagar a los choferes y el combustible".

Sobre el tema, la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) dijo que espera tener control de ambos sistemas este mes.

Buses que irán a provincias no harán escalas

Desde el 15 de julio, los choferes de los buses interprovinciales no deberán recoger ni dejar pasajeros durante sus trayectos. “El servicio se dará de terminal a terminal, directo y sin escalas”, aclaró el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

PUEDES VER Metropolitano y corredores en riesgo debido a pérdidas

Por otro lado, el sector informó que la Línea 1 del Metro de Lima adelantará media hora su operación. Ahora los trenes saldrán a las 5 a.m. de lunes a sábado.

Newsletter Alerta LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.