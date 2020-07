Postas de salud en Arequipa atenderán a pacientes con COVID-19

Juan Carlos Soto

Arequipa

El gobierno dará un golpe de timón para contener el avance de la pandemia del coronavirus en Arequipa. En reunión con algunos medios de comunicación de esta ciudad el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, expresó su preocupación por las cifras: más de 15 mil infectados y 374 fallecidos reportados hasta ayer.

En esta semana, los esfuerzos se concentrarán en una nueva estrategia sanitaria. Esta consiste en descentralizar la atención de pacientes en el primer nivel. Postas y centros de salud recibirán casos COVID-19.

El asesor del Ministerio de Salud, Juan Luis Herrera, señaló que la medida apunta a descongestionar los hospitales Honorio Delgado Espinoza y los de EsSalud donde llegan referidos los contagiados sin importar que sean leves o graves. Solo estos últimos que requieren hospitalización o ventilación artificial por insuficiencia respiratoria deberían llegar a los establecimientos grandes, más no aquellos que pueden recibir un kit de medicinas y continuar el tratamiento en casa, previo monitoreo del médico de la posta. Solo si se complica irá al Honorio Delgado. Si persiste asintomático durante 15 días, se le dará el alta tras la prueba de descarte.

Como parte de esta medida, se capacitará a los profesionales de dichos establecimientos y los dotarán de Equipos de Protección Personal. Se crearán subunidades COVID. Ese mismo modelo se aplicará en los hospitales que aún no atienden pacientes COVID-19.

De igual forma, en la lucha contra la pandemia, todos los médicos tendrán que poner el hombro. Ginecólogos, odontólogos, ciruganos, etc. se sumarán al esfuerzo de atender pacientes. El personal médico debe reforzarse con más 200 plazas que aún no se cubrieron por concurso.

Otra de las medidas consiste en la implementación de los Equipos de Protección Personal EPP. Esta región tendrá prioridad 1 para estas compras. El Ministerio de Salud se encargará, en forma directa, del reparto. La Gerencia de Salud solo firmará haber recibido los implementos. Habrá coordinadores regionales directos que informarán al ministerio las acciones que adopta el Gobierno Regional con relación a la estrategia.

La pandemia se afrontará en este tramo con la unificación de EsSalud y el Ministerio de Salud. Herrera puso el ejemplo que si un asegurado necesita un respirador artificial que no lo tiene EsSalud y lo posee el Honorio Delgado este último debe atenderlo.

Con relación a las clínicas privadas aún no está definida su participación. Lamentablemente no se hizo ninguna coordinación con los representantes de estas entidades. Aunque estiman que estas en Arequipa no tienen capacidad para atender casos COVID-19.

Sobre la adecuación del Honorio Delgado, el asesor ministerial garantiza que en siete días deberían habilitarse las camas del nosocomio y también las del hospital de campaña. Por lo menos 40 para evitar que los pacientes continúen muriendo en carpas.Montenegro considera que estos esfuerzos no servirán si los ciudadanos siguen saliendo a la calle y no respetan la distancia social.v

Comenzaron a llegar ventiladores

El Ministerio de Salud ayer envió 12 ventiladores mecánicos a Arequipa, que fueron recepcionados por el presidente del Comando COVID-19, general EP Edward Gratelly. Los equipos forman parte del lote de 26 ventiladores volumétricos avanzados, que se comprometió a entregar el gobierno central. Adicionalmente se enviarán 5 ventiladores móviles. El envío debe completarse mañana, que incluye 24 aspiradores de secreciones y 5 mil pruebas rápidas.

Los ventiladores mecánicos son necesarios para pacientes críticos de COVID-19. Sin embargo, están copados en la ciudad de Arequipa, al punto que se registraron decesos de personas que esperaban una cama UCI.