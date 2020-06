Carabayllo: delincuentes ingresan a botica y roban medicinas por un valor de 70.000 soles

Un robo a una botica se produjo durante la madrugada de este miércoles en Carabayllo, en la avenida Rosales de Chillón. De acuerdo a primeros reportes, los delincuentes habrían forcejeado la puerta de ingreso para luego llevarse productos y mercadería por un valor de 70.000 soles.

El hecho, sucedido en pleno estado de emergencia en el país, tuvo lugar en la botica Yupafarma, alrededor de las 3 de la mañana. Así lo informó un enlace en vivo emitido esta mañana en América Noticias. La dueña del local relató haberse percatado del suceso mientras dormía junto a su esposo.

“A las 3:30 de la mañana me levanté para ir al servicio, y noté que sonaban carros. Vi que había un Yaris negro acá, nuevo. Después miré y sacaban un costal lleno. Le pasé la voz a mi esposo y le dije que estaban robando la botica. Cuando quisimos bajar se fueron [los ladrones]”, narró la mujer.

Por su parte, el comerciante a cargo del negocio confirmó las pérdidas sufridas tras el hecho delictivo. Señaló, además, que no ha quedado registro de lo sucedido, debido a que los malhechores destruyeron las cámaras de seguridad y las grabadoras del establecimiento.

“Nosotros estábamos en la primera línea vendiendo medicinas a las personas. Pero han vaciado todos los medicamentos. Todos los productos, no hay nada, cosméticos, tocadores, pañales, toallas higiénicas. La propietaria del local me pasó la voz a las 3 de la mañana. No hay registro. Se han llevando el CPU de la computadora y el DVR de las cámaras de seguridad”, reveló Héctor Yupa a América Noticias.

