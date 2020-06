Médico del Hospital 2 de mayo: “Vencí al coronavirus y me convertí en papá”

El doctor Luis Beltrán, emergenciólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo, tiene muchos motivos para considerar el 2020 como un año especial. Venció al coronavirus y se convirtió en papá por primera vez.

Desde el día uno de la pandemia, Beltrán atendió a pacientes infectados con el mortal virus. En muchos casos tuvo que verlos morir pues los médicos no sabían a lo que se enfrentaban.

“Vimos cómo en cuestión de horas o de días fallecían pacientes entubados o con ventilador mecánico. Al inicio, no le encontrábamos una solución, era una enfermedad nueva, todos revisábamos artículos médicos y tratábamos de aprender de otros países. Pero a la vez también nos impactaba cómo morían los colegas en Italia o España y en nuestro propio país”, comentó a la agencia Andina.

Sin embargo, el galeno menciona que lo más preocupante para el personal sanitario era tener que llegar a sus casas y buscar la forma de no contagiar a su familia. En el caso de Beltrán, su esposa, anestesióloga de profesión, estaba embarazada. Motivos que lo llevaron a redoblar las medidas sanitarias en su hogar.

Cuenta que la lavandería se convirtió en su zona de desinfección. Todo era limpiado con agua y lejía. La ropa que utilizaba para irse a trabajar la lavaba con agua caliente y luego la ponía en la lavadora. Después de ello, entraba a la ducha a darse un baño de 20 a 30 minutos; Sin embargo, el médico consideraba que esto no era suficiente y mantenía una distancia con su esposa.

“Y aun así no me atrevía a abrazar a mi mujer, la ayudaba en los quehaceres pero no quería contagiarla, ni a ella ni a mi hija que estaba en su vientre; dormíamos en cuartos separados”, indicó.

Debido al estrés que vivía su esposa y algunos percances que presentaba la bebé, el parto se adelantó y tuvieron que practicarle una cesárea de emergencia.

“Fue una experiencia única. Tengo grabado en mi cabeza cada segundo que pasé en esa sala de operaciones. Mi hija nació a las 12.03 p. m. y, cuando la cargué, mi corazón se quería salir del pecho”, contó mientras se quebraba su voz al recordar ese momento. Como médico, ya había asistido a otros partos, pero en este lloró por primera vez de emoción.

Todo parecía transcurrir de manera normal, pero hubo una noticia que lo afectó bastante y es que, pese a tomar todas las medidas de seguridad posibles, una de las pruebas moleculares de descarte de COVID-19 que se le había practicado dio positiva.

“Me derrumbé emocionalmente, me dio rabia, bronca. Esa vez caminé mucho en la calle, no quería llegar a mi casa. Por mi cabeza pasaba un flash de todo lo que vi durante la pandemia. Me daba cólera que, en medio del estado de emergencia, mucha gente salga sin importar contagiar a otra y no le pasaba nada, y a mí sí me tocó”, señaló el galeno.

El Dr. Beltrán decidió realizar su cuarentena en un hospedaje, pero fue rechazado por ser miembro del personal de salud. Motivos que lo llevaron a aislarse en uno de los cuartos de su vivienda por 14 días.

Según cuenta fue lo más difícil que le tocó hacer pues en algún momento sentía que le faltaba el oxígeno y que ya no daba más, pero el saber que su hija lo esperaba afuera era su motivación para ganarle a este enemigo invisible.

