Cusco: Familia hace dramático llamado a adolescente de 15 años desaparecido [VIDEO]

La familia del adolescente André Ronaldo Quillahuamán Valdivia de 15 años, vive una situación dramática al no saber qué pasó con él. Refieren que salió de su domicilio el último lunes al promediar las 14:15 horas, pero nunca regreso a su hogar.

Muy angustiados llamaron a otros familiares, amigos y conocidos, pero nadie sabe de su paradero, es así que los padres realizaron la denuncia en la por desaparición en la comisaría de Sipaspucyo de la Policía Nacional .

En medio de su desesperación por ubicar al menor, su familia se reunió para grabar un conmovedor video en el que participan los padres, tíos y su abuela; entre lágrimas y escenas de dolor ellos le piden al adolescente que regrese a su casa.

“Hijo mío vuelve a casa, estamos destrozados sin tu presencia, no sé qué habré hecho tan mal hijo mío, perdóname. De repente me equivoqué al no comprender tu adolescencia”, dice entre lágrimas la madre.

Su padre Hebert Quillahuamán también se dirigió a las personas que puedan conocer el paradero de su hijo o que puedan tenerlo escondido. “Les vamos a rogar, alguien lo debe de tener, se lo vamos a pedir de corazón”.

Su abuelita, bastante afectada, también se dirigió a él y le pidió que vuelva a su hogar. Toda su familia emprendió una búsqueda incesable y esperan pronto recibir buenas noticias.

André salió de su domicilio ubicado en la APV Callanca - Tica Tica en el distrito de Cusco, si alguien conoce o vio al adolescente puede comunicarse a estos números de contacto: 984-803535 / 984-060612 / 084-207083.