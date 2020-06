Microempresas de Arequipa no tienen dinero para implementar protocolos

Deysi Pari

Los microempresarios viven duros momentos, pues la crisis los está golpeando fuerte. El rescate que el gobierno planteó a través de Reactiva Peru y Fae Mype, no llega como se esperaba para este sector, pues según datos de la Cámara Pyme, el 87% de unidades productivas en Arequipa son informales. Para acceder a estos programas, se requiere que sean formales.

Lucía Choquehuanca, secretaria técnica de la Cámara Pyme de Arequipa, relató que un mínimo porcentaje de los microempresarios ha podido conseguir un crédito.

Sin embargo, a la gran mayoría solo le queda dos alternativas: empezar de cero girando de rubro o salir a la calle como ambulantes a engrosar el ejército de informales.

Ahora, con la Fase 2 de la reactivación económica, algunos microempresarios están reabriendo sus negocios.

Lucía Choquehuanca señala que están comenzando a funcionar, pero sin protocolos y con medidas mínimas de seguridad sanitaria, porque no hay dinero para implementar todos los protocolos que el gobierno exige. Otros se están dedicando a la venta de mascarillas, guantes, alcohol en gel.

La secretaria técnica hace hincapié en que las entidades financieras, solo están prestando a los que ya eran sus clientes y por ello, es más complicado que los microempresarios accedan a los créditos pues muchos no tienen historial crediticio.

“Yo conozco microempresarios que estaban bien parados, pero ahora los he escuchado llorar de desesperación. Yo emplazo al gobierno a que diga qué porcentaje de empresarios de la microempresa ha apoyado, cuantos préstamos se han librado “, indicó indignada Lucía Choquehuanca.

De acuerdo a información entregada por el Banco Central de Reserva del Perú al portal Ojo Público, hasta el 19 de mayo, se han otorgado S/ 130 millones en créditos a las microempresas. Los préstamos son de hasta 30 mil soles.

Mientras que, para las grandes empresas, el desembolso ha sido de 5 487 millones de soles. Los créditos son de entre 5 a 10 millones de soles.

En ese sentido, agregó que el sector está pidiendo reglas claras al gobierno del presidente Martín Vizcarra, para que diga de qué forma va a apoyar a los microempresarios. “¿Qué tratamiento va a dar a los morosos, a los marginados, a los invisibles? Somos parte del país”, dijo.

Aclaró que no piden asistencialismo y que si no hay formalización es porque no se otorgan incentivos ni capacitaciones como si lo hacen países de Sudamérica, como Chile.

Hace unos días, los representantes de las microempresas tuvieron una reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la titular de Economía y Finanzas, y otras carteras ministeriales, en la que se comprometió otro plan de reactivación para el sector.

Sin embargo, Choquehuanca dice que ya no creen en el gobierno. Su estimación es que más del 50% de microempresas van a quebrar y estima que la informalidad crecerá al 98%.

Reprogramaciones en bancos

Ante la extensión de la cuarentena, algunos bancos están reprogramando créditos. El Banco de Crédito, en caso de deudas totales, señala que se puede pagar hasta en 60 meses.

Si el crédito es personal y vehicular, se puede ampliar hasta 80 meses y hasta con 3 meses de periodo de gracias. Las deudas se pueden reprogramar hasta en 2 meses.

En Interbank, dan una extensión de plazo de hasta 80 meses, reducción de cuotas de hasta 50% y tres meses de periodo de gracia.

Scotiabank permite reprogramar la deuda, ampliando el número de cuotas haciendo un nuevo cálculo de intereses.