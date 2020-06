SMP: intervienen a familia que estafaba con pruebas falsas de coronavirus [VIDEO]

Los agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) junto con Superintendencia Nacional de Salud y los fiscalizadores de la Municipalidad de San Martín de Porres allanaron un local donde intervinieron a una familia integrada por cinco mujeres que estafaban a sus víctimas con pruebas falsas de la pandemia del coronavirus.

El negocio ilegal, ubicado en la calle José Olaya del mercado de Caquetá, no contaba con licencia ni seguía los protocolos de higiene. Sin embargo, cobraba 150 soles por la prueba de descarte por coronavirus.

“Personas inescrupulosas se dedicaban a estafar a los transeúntes del lugar y a los comerciantes bajo el supuesto examen de descarte de la COVID-19, pero no contaban con autorización del Ministerio de salud”, explicó el Mayor PNP Jhonny Tanabe, jefe del equipo delta de la DIVIAC.

La banda estaba integrada por cinco mujeres que fueron identificadas como Cindy Contreras Pérez, María Zabaleta Hijar, Lizeth Zabaleta Hijar, Ana Hijar Vásquez y Evelyn Zabaleta Hijar.

Cada integrante tenía una función específica, según los agentes de la DIVIAC, como la entrega los volantes, atraer a los transeúntes y extraer la prueba de sangre. “La prueba que realizaban era de químico-fluorescencia y esta prueba no es para determinar si tienes COVID-19 o no. No sirve para eso”, agregó Tanabe.

Minutos antes de la intervención, el ciudadano Jesús Bocanegra se había sometido a la prueba y estaba esperando los resultados. “Me estaba sacando la prueba y la policía intervino. Un amigo me recomendó y me han cobrado 150 por la prueba del COVID pero dicen que es estafa. Lo que yo quiero es mi dinero.

Las mujeres habrían incurrido en varios delitos como el de estafa y el ejercicio ilegal de la profesión. Las integrantes de la familiar fueron detenidas y llevadas a la Depincri (Departamento de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú) de San Martín de Porres para continuar con las investigaciones.

