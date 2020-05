Policías caídos en la primera línea de combate

Por: Ángel Páez, Doris Aguirre y María Elena Hidalgo

Todos los días esperamos los números fatales. Cuántos contagiados. Cuántos graves. Cuántos muertos. Pero detrás de las cifras hay historias de seres humanos que se pierden en la vorágine de cifras. Los números rigen nuestra existencia desde que nacemos hasta que morimos. Pero esta vez no vamos a referirnos a los guarismos sino a la vida que hay tras los números. Hombres y mujeres, mujeres y hombres de la Policía Nacional que, en el ejercicio de sus funciones, perdieron la vida contagiados por el nuevo coronavirus.

Recordar dónde trabajaban, qué especialidad tenían, dónde nacieron, qué actividades cumplían, cuántos años dedicaron a la institución, a qué unidades pertenecían, es una forma de celebrar la existencia que tuvieron, entregados a la seguridad, a la lucha contra el crimen y a la búsqueda del orden y la justicia.

De los servidores públicos que se encuentran en la primera línea de combate para impedir la propagación del contagio mediante medidas de inmovilización social, son los efectivos de la Policía Nacional los que han sufrido las mayores bajas. Una forma de honrarlos es recoger los sentimientos, las expresiones y las emociones de sus familiares, sus colegas de la institución, compañeros de promoción de las escuelas de formación, efectivos de las unidades donde laboraron juntos e incluso de ciudadanos que tuvieron contacto con ellos.

La República ha recogido los mensajes que estas personas escribieron, pronunciaron y difundieron en los medios de comunicación, en las redes sociales, en publicaciones oficiales o particulares, en los discursos en las ceremonias de despedida, en todas las manifestaciones de dolor y admiración por el policía fallecido. De esta manera, conoceremos un poco más de la vida íntima de quienes se contagiaron cuando en la calle se aseguraban de que los ciudadanos cumplieran con acatar las medidas para cerrarle el paso a la pandemia.

En nuestros corazones

Como puede apreciarse en la transcripción de los mensajes que hemos acopiado, hay una mezcla de congoja y aplauso, una suerte de resignación por la pérdida, pero también gratitud por la tarea cumplida. Y abundantes recuerdos de la esposa, de los hijos, de los hermanos, de los padres, de los compañeros de las escuelas de formación policial, de los colegas de las comisarías donde cumplieron servicio, incluso de profesores e instructores. Los policías que partieron eran muy queridos.

De acuerdo con el registro de identificación de los caídos, la edad promedio de estos es de 51,7 años. Un indicativo de que el nuevo coronavirus se ha enfilado con los efectivos de mayor experiencia, más vulnerables a los estragos de la epidemia, lo que explica por qué en los mensajes hay muchas referencias a los veteranos de la guerra contra el terrorismo en los años 80 y contra el narcotráfico en los 90. Además de efectivos que cumplían labores de instrucción.

Entre los que fallecidos de mayor edad se encuentran Luis Herrera Ziegner (62), Antonio Grimaldo Carrial (61), Julio Ypanaqué Beltrán (61), César Huaraca Simpe (61), Manuel Castillo Guzmán (61), Daniel Rimay Champa (60), Gabriel Rivera Espinoza (60), Alberto Huamán Gregorio (60), Benigno Rueda Gómez (60) y Mariano Varela Muñoz (60).

Y también Julio Reátegui Cárdenas (28), Richard Palomino Santiago (29), Juan José Medina Gálvez (29), Elvis Omar Torres Torres (29), Jhonatan Chipana Navarro (30), Dammert Izquierdo Rugel (31), Edder Meca Contreras (35) y José Carlos Salas Valles (35).

Pero, definitivamente, el grueso de los caídos en la batalla está entre los 40 y 50 años.

El primer policía reportado como fallecido por el nuevo coronavirus fue Edder Meca Contreras, que está en el grupo de los más jóvenes. Suboficial de tercera, murió en el hospital central Luis Nicasio Sáenz, el 30 de marzo del 2020. Tenía 11 años de servicios en la institución y laboraba en la comisaría de La Victoria.

“Cada noche que salía a patrullar en su motocicleta junto a sus demás compañeros de armas, recibía el aplauso de la gente. Esos aplausos lo motivaron cada día, estaba contento y se sentía orgulloso de vestir el uniforme de la Policía Nacional. Él murió sin saber que había adquirido el mortal virus”, relató, con una voz melancólica, Ruby Ramírez, su conviviente.

Antes de la pandemia mundial, el suboficial Edder Meca era fanático del cantante José Abelardo Gutiérrez “Tongo”. Trabajaba 24 x 24 patrullando las peligrosas calles del distrito de La Victoria. Es decir, un día de servicio por un día de franco. Sin embargo, esa rutina cambió de repente cuando se declaró la emergencia nacional.

“Una tarde, a dos días de la declaratoria, Edder me llamó para decirme que alistara su ropa y sus útiles de aseo, porque no iba a regresar a casa. La orden era quedarse en base porque iba a participar en los operativos para hacer cumplir las medidas del Gobierno. Estaba tranquilo”, contó Ruby Ramírez.

La última morada

Así como había personas que reconocían el trabajo de las fuerzas del orden, considerados en primera línea en la lucha contra el nuevo coronavirus, también estaba la gente que no acataba el aislamiento social y con ellos tenía que confrontarse el suboficial Meca.

“Edder llevaba en la sangre ser policía, amaba lo que hacía. Era justo, respetuoso y no le gustaba el abuso, por más delincuente que era el otro. Tenía mística y vocación de servir a su prójimo, por esa razón trabajó sin cansancio hasta el último día de su vida”, manifestó entre lágrimas Ruby Ramírez.

Entre idas y venidas al hospital central Luis Sáenz, y por un error en la prueba rápida que dio negativo, el suboficial Meca se iba deteriorando cada día. Una neumonía terminó por matarlo. Una segunda prueba, la molecular, confirmó que era positivo.

El superior PNP Marco Antonio Bellido Morán, quien perteneció a la antigua Guardia Republicana, tenía 34 años de servicio y durante su permanencia en la institución laboró en la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y como resguardo de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Murió el 3 de mayo del 2020.

Natural de Lima, del barrio de Collique, en Comas, el superior Marco Bellido trabajó por más dos décadas en la UDEX, desactivando cientos de explosivos y cochesbomba sembrados por los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Túpac Amaru (MRTA).

“Bellido era un policía muy audaz e inteligente. Salvó muchas vidas en la época del terrorismo y también se libró de la muerte. Nunca imaginó que un enemigo invisible, llamado nuevo coronavirus, acabaría sorpresivamente con su vida”, lamentó el suboficial Daniel Díaz, su excompañero de la UDEX.

Desde el 2001, debido a su trayectoria, fortaleza y su 1.83 de estatura, el suboficial Marco Bellido pasó a trabajar en la División de Resguardo de Dignatarios de la Dirección de Seguridad del Estado, siendo asignado a integrar a la guardia de seguridad personal de los expresidentes Toledo, García, Humala y Kuczynski.

“Bellido se había convertido en la liebre principal de los expresidentes. Con su vehículo abría camino de toda la comitiva de los exmandatarios. Tenía ojo de águila y era muy rápido como piloto”, recordó el suboficial Daniel Díaz.

A la salida de PPK, el suboficial Bellido fue asignado como seguridad personal de exjefe de Estado, quien cumple arresto domiciliario por el caso Lava Jato. Sin embargo, el sábado 3 de mayo del 2020, día en que estaba de servicio, Bellido no despertó jamás. Murió en su lecho, atacado por el nuevo coronavirus.

En el caso de Hugo Pampa Malqui, con el grado de suboficial superior, era un curtido detective con 38 años de servicio que se formó en las aulas de la antigua Policía de Investigaciones del Perú, su alma máter. Sin embargo, a raíz de la pandemia, fue comisionado a apoyar en los operativos para velar por los cientos de ciudadanos de provincia que se quedaron varados en la capital y que por necesidad se desplazaban a pie por la Carretera Central para llegar a sus hogares.

“Mi papá laboraba en la División de Investigación Criminal de Chaclacayo. Era muy reservado con su trabajo y nunca nos contó nada. Por esa razón, y a pesar que estaba enfermo, tampoco nos dijo que se había contagiado con el coronavirus”, relató su hija Mary Pampa Béjar.

“Amaba su carrera y estaba orgulloso de ser un detective. Tenía 18 años cuando mi papá ingresó a la escuela de la PIP, y desde esa fecha se entregó en cuerpo y alma a su labor”, dijo Mary Pampa.

Sus compañeros de armas reconocieron que no solo luchó contra Sendero Luminoso sino que también le declaró la guerra a las bandas criminales que operaban en la Carretera Central. Participó en varias capturas de avezados delincuentes, hasta de violadores.

“El superior Pampa era un hombre íntegro, audaz y muy guerrero. Tenía visión y olfato de detective, y lo más importante, amaba a su familia. Era un ejemplo a seguir", recordó su jefe del Departamento de Investigación Criminal de Chaclacayo, mayor PNP Juan Huamán Cruz.

La mayoría de fallecidos compartían el mismo perfil.

31 marzo de 2020: S3 Edder Meca Contreras, 35, Ate: “Él solo quería que todos nos quedemos en casa”. l 31 marzo de 2020: SB Santiago Jiménez Zapata, 59, Pueblo Libre: “Era un caballero de la ley que partió defendiéndonos contra un enemigo invisible”. l 04 abril de 2020: Crl. Pedro Pinto Díaz, 54, San Martín de Porres: “Seis promociones de oficiales pasaron por sus aulas y entrenamientos, era un destacado instructor y docente”.l 09 abril de 2020: ST1 Fernado Paulino Cápac, 54, Pativilca: “Protegió a muchas personas, ahora se merece nuestras oraciones”

14 abril de 2020: ST1 Rubén Anaya Gonzales, 54, Lima: “Su lema era: No importa si voy al cielo o al infierno, tengo amigos en ambos lugares”. l 15 abril de 2020: S2 Edgar Uchuypoma Cóndor, 39, Huancayo: “Amaba a su institución, amaba su trabajo, amaba a su pueblo”. l 15 abril de 2020: SB Jesús Vargas Carquín, 55, Huacho: “Estaba orgulloso de sus 30 años de servicios y de seguir jugando fútbol con la camiseta de Cristal”. l 18 abril de 2020: S2 José Salas Valles, 35, Rupa Rupa, Huánuco: “Su madre y su hija era muy importantes en su vida, así como su querido equipo Universitario”. l

18 abril de 2020: SB David Rodríguez Reyes: “Luchaste dignamente hasta el final por tu vida y por los derechos de la familia policial”. l 18 abril de 2020: ST1 Richard Varona Córdova, 50, Lima: “Era un extraordinario padre para sus cuatro hijos”. l 19 abril de 2020: SS Daniel Rimay Champa, 50, Yungay, Áncash: “Era estricto, pero servicial, y no había un fin de semana que no jugaba fútbol con los amigos”. l 19 abril de 2020: ST2 Elvis Acuña Córdova, 50, Comas: “Querido ‘Peluche’, nosotros sabemos que estás en el cielo y que desde allí nos seguirás cuidando”. l

20 abril de 2020: ST2 José Calixtro Girón, 49, Jesús María: “Para él ejercer el servicio policial era un apostolado y perdió la vida convencido de eso”. l 20 abril de 2020: ST2 Carlos Melgar Cóndor, 51, San Juan de Lurigancho: “Le gustaba la danza guerrera de Los Shapis y varias veces fue campeón de baile”. l 20 abril de 2020: S3 S Jhonathan Chipana Navarro, 30, Castilla, Piura: “Así como era muy responsable en el trabajo, también le dedicaba tiempo a sus hijos”. l 20 abril de 2020: S3 Rocío Panaifo Rodríguez: “Te fuiste al cielo llevándote a tu bebé en el vientre”. l

22 abril de 2020: ST3 Luis Espinoza Ramírez: “Promoción, si existe vida después de la muerte, desde donde estés cuídanos a los que estamos en la primera línea de combate”. l 24 abril de 2020: ST1 Freddy Viena García, 45, Callería, Ucayali: “Un valiente más caído. Que no sea en vano tu sacrificio”. l 24 abril de 2020: SB Marco Zeña García: “Sé feliz allá donde estés y nunca pierdas esa sonrisa que te hace brillar”. l 25 abril de 2020: ST1 José Varona Gutiérrez: “Tus compañeros de promoción nunca olvidaremos tu caballerosidad y tu entrega al prójimo”. l 26 abril de 2020: ST3 Víctor Vargas Quispe: “Fuiste un ejemplo en el Departamento Policial Canino, un protector infatigable de las personas y de los animales. Vamos a extrañar mucho tus consejos”. l

26 abril de 2020: ST3 Héctor Guzmán Aire, 52, Comas: “Quienes trabajamos contigo en el Escuadrón Verde conocimos de tus cualidades como policía, de tu valor y entrega, y de tu amor por tu familia”. l 27 abril de 2020: SB Jesús Sotelo Centeno, 58, Ica: “Te fuiste cumpliendo tu deber como el gran policía que siempre fuiste, y como amigo, un gran jugador de fútbol”. l 28 abril de 2020: ST1 S Antonio Condori Laura, 30, Castilla, Piura: “Para tus colegas y amigos, tu pérdida ha sido un golpe tremendo. Nos queda tu ejemplo". l 28 abril de 2020: SB Jesús Huamantica Macedo: “Tus colegas de la comisaría de Manchay hemos sufrido una gran pérdida con tu partida. Con tu entrega nos has ofrecido un gran ejemplo". l

28 abril de 2020: SS Simeón Espinoza Machuca, 57, Oxamarca, Cajamarca: “Nuestro compañero de promoción dejó de existir en cumplimiento de su labor policial protegiendo a las personas del contagio. Dios lo tenga en su gloria". l 28 abril de 2020: S2 Magno Saldaña Gómez: 46, Callería, Ucayali: “En la Sección Delitos de la comisaría de San Fernando, en Pucallpa, todos te conocían porque eras bonachón, atento y muy entregado a tu trabajo. Caíste en el cumplimiento del deber, colega”. l28 abril de 2020: SS Luis Herrera Ziegner, 62, La Victoria: “Le encantaba cocinar y tenía planeado llevar a su hija a Disneylandia por su cumpleaños número 18”. l 2

8 abril de 2020: S3 Julio Reátegui Cárdenas: “La Policía de Tránsito de Pucallpa lamenta mucho la partida de nuestro colega, cumpliendo su deber y sus funciones, sacrificando su vida en el desempeño de sus labores con dignidad". l 29 abril de 2020: SS Segundo Rivas Rojas, 59, Chulucanas, Piura: “Te fuiste pero dejaste grandes lecciones de vida. Te pedimos que desde el cielo, nos protejas". l29 abril de 2020: SB Lindón Armas García, 55, Tingo de Ponasa, San Martín: “El lema de honor de la Escuela Técnica Superior PNP Santa Lucía es Honor, Abnegación y Disciplina. Tu fuiste el fiel reflejo de cada palabra, promoción”. l29 abril de 2020: S3 Elvis Torres Torres: “Fuiste la mejor versión de ti en esta vida, un ser excepcional. Siempre quisiste ser policía y lo lograste. Siempre te recordaré con esa sonrisa hermosa". l

30 abril de 2020: S1 Robert Mozombite Olórtiga, 40, Bellavista, Piura: “Estudiaba Ingeniería Automotriz, pero lo dejó un tiempo porque tuvo que comprarle un marcapasos a su madre. Eso lo pinta de cuerpo entero”. l 30 abril de 2020: ST2 Jorge Chilingano Chate, 49, Callao: “Adiós, hermano. Te llamó Dios a su lado, ahora está con mamá y con mi esposa. Eres un héroe para nosotros, hermano”. l 30 abril de 2020: SB Pedro Sánchez Rojas: “Primito, tu partida me cayó como un baldazo de agua fría. Una bellísima persona, llevando el alto el nombre de tu institución luchando desde un inicio contra el mal Covid. Siempre te recordaremos”. l

30 abril de 2020: ST1 Saúl Olivos Bulnes, 56, Chimbote: “Tuve el gusto de conocerlo y haber trabajado con él. Era una buena persona bien amable y respetuoso. Me apena esta noticia. Descansa en Paz mi Técnico Olivos”. l 30 abril de 2020: S1 Nilton Cruz Huamanchumo, 49, Lambayeque: “Un buen amigo, buen padre y un buen policía. ¡Dios lo tenga a su lado!”. l 30 abril de 2020: ST1 Marco Ortiz Vásquez: “Nuestro gran amigo ‘Pony’, un buen policía, alegre, solidario. Nos harás mucha falta”. l 03 mayo de 2020: SS Ángel La Rosa Mondragón, 58, Puente Piedra: “Descansa en paz mi superior. Fue un gran jefe y amigo. Que Dios lo tenga en su gloria”.l

03 mayo de 2020: SB Walter Díaz Núñez: “Descansa en paz colega Díaz. Trabaje contigo. Fuistes un buen hombre y padre ejemplar.” l 03 mayo de 2020: SS Marco Bellido Morán, 54, Comas: “Se nos fue ‘Maco’, extraordinaria persona y un profesional al cien por ciento. Que Dios lo tenga en su gloria”. l 03 mayo de 2020: SS Fernando Quiroz Rojas: “Promoción Quiroz, valiente policía superior, muy preparado y entrenado en situaciones de a alto riesgo. Ya cumplistes tu misión. Descasa en paz”. l 03 mayo de 2020: SS Edgar Alarcón Avellaneda, 56, Palpa, Ica: “Un gran padre, un gran policía y un gran amigo. No solo era policía sino abogado de profesión y deportista. Tu gente de Ica y Pisco te llevará en sus corazones. ¡Descansa en paz, héroe!”. l

03 mayo de 2020: ST1 Marcelino Ventura Sandoval: “Qué triste la partida del señor Ventura, tan amable. En varias ocasiones que acudí a la comisaría, atendía siempre cordialmente. Se fue un gran policía y servidor del país. ¡Qué pena Dios mío!”. l 04 mayo de 2020: SB Hernán Cuadros Catari, 57, Miraflores, Lima: “Esposo responsable, padre amoroso, valeroso policía, hijo engreído y alegre. Recuerdo cuando éramos niños y todos los primos nos reuníamos en la casa del tío Octavo. Éramos tantos que la diversión era interminable".l 04 mayo de 2020: SS Richard Romero Taype: “Las juntas vecinales de la comisaría de Zárate estamos consternados por tu partida, honor y gloria para ti héroe nacional". l

04 mayo de 2020: SB Jilmer Martos Bautista, 59, Pedro Gálvez, Cajamarca: “Entregó 30 años de su vida. Llenaría varias hojas escribiendo lo que fuiste para nuestras vidas. Gracias a ti ahora soy una Capitán del Ejército y tú te sentías orgulloso de ese logro". l 05 mayo de 2020: SS Julio Ypanaque Beltrán, 61, Carmen de La Legua, Callao: “Un hombre justo y recto de corazón cuya vida se regía por la frase: ‘El que no sirve para ayudar, no sirve para vivir’”. l 06 mayo de 2020: SS S Elvis Córdova Marchena, 55, Lima: “Todos los conocíamos como ‘Pichicho’ y era como un padre para gran parte de nosotros”. l 06 mayo de 2020: SS S Octavio Gutiérrez Quispe, 58, Juliaca, Puno: “Se acabó tu recorrido por este mundo, pero con el honor del deber cumplido, querido colega Cazador". l

06 mayo de 2020: SB Aldo Gonza Tito, 59, Huancané, Puno: “Es un verdadero héroe, pero sin capa”.l 06 mayo de 2020: ST2 Julio Castillo Cahuana, 47, Huancayo, Junín: “Lo que dijiste lo cumpliste con honor, que darías la vida por tu DINOES, y así fue. Lo decimos con orgullo y con dolor". l 06 mayo de 2020: SB Juan Albines León, 47, Villa María del Triunfo, Lima: “Eras conocido por tu abnegación, la gente en Chorrillos te reconocía y saludaba, y defendiendo a los que te querían te sacrificaste. Te fuiste con la satisfacción de haber cumplido con el deber, promoción". l 06 mayo de 2020: SB PNP Eduardo Saavedra Bravo, 52, Huancayo, Junín: “Un buen padre, un gran profesional, un extraordinario ser humano. Te vamos a extrañar, ‘Lalo’”. l

07 mayo de 2020: ST1 Luis Canelo Uceda, 54, Chincha Alta, Ica: “Fuiste un héroe en las calles del Callao, ahora eres un héroe en nuestros corazones, un héroe de todo el Perú". l 08 mayo de 2020: S1 César Horna Cesias, 59, Trujillo, La Libertad: “Te fuiste haciendo lo que más querías y no sabes cuán orgullosa estoy de eso, aferrarte a tu profesión”. l 08 mayo de 2020: ST1 Wilder Chávez Zavaleta, 53, Chimbote, Áncash: “Descansa en paz nuestro héroe y amigo, caballero inolvidable”. l 08 mayo de 2020: SB Jorge Ruiz Calderón, 53, Bellavista, Callao: “Un gran caballero, muy servicial, siempre dócil en su expresión, un gran policía”. l

08 mayo de 2020: SS Richard Mauricio Ñaña, 56, Cañete, Lima: “No te pudo vencer el terrorismo ni las mafias en el Callao, pero un enemigo invisible nos apartó de tu lado. Te amo mucho, papito Loro Loro”. l 08 mayo de 2020: ST2 Javier Quispe Caycho, 56, Lima: “Fuiste nuestro héroe sin capa, fuiste el mejor padre para tus hijos. Tenemos el corazón destrozado”. l 09 mayo de 2020: SB Pedro Mejía Palomino, 52, Pueblo Libre, Lima: “Bueno y excelente hombre. Debió de quedarse para seguir luchando por su familia”. l 09 mayo de 2020: SS Alejandro Vergaray Melgarejo, 56, Huayllabamba, Áncash: “'Pichón’ era un orgulloso huayllabambino, amaba a su tierra como amaba a su institución”. l

09 mayo de 2020: SB Guillermo Meza Cosi, 52, Puquina, Moquegua: “Estamos orgullos de ti por tu entrega, valor y heroísmo, siempre en primera línea, como te apasionaba”. l 09 mayo de 2020: ST1 Eulalio Potenciano Ticliahuanca, 52, Sondorillo, Piura: “Lo llamaban ‘Pote’ y era una persona muy alegre, bromista y servicial con quien le pidiera ayuda”. l 09 mayo de 2020: SB Yovani Vargas Huamaní: “Un gran amigo, esposo y padre de familia, además de un comprometido misionero mormón de Cristo”. l 09 mayo de 2020: ST1 Waldo Cuba Retamozo, 45, Lima: “Te fuiste en silencio así como llegaste a Puente Piedra. Siempre te recordaré, pelao. Algún día nos encontraremos y nos abrazaremos”. l

09 mayo de 2020: SB Jorge Luis Vela Torero, 56, La Victoria, Lima: “Te recordaremos por haber sido un amigo incondicional que nunca dejaba de apoyar a los colegas. Siempre alegre y como padre, un ejemplo, orgulloso de sus hijos y preocupado por su bienestar”. l 10 mayo de 2020: SS Gabiel Rivera Espinoza: “Dejaste un gran vacío en nuestra familia. Nunca te vamos a olvidar. Eres un nuevo héroe nacional" . l 10 mayo de 2020: SB Daniel Lluén Gonzales, 53, Picsi, Lambayeque: “La luchaste hasta el final, cumpliendo con tu labor. Te llevas gran parte de nuestro corazón por la gran persona, hijo, tío y padre que fuiste para nosotros”. l

10 mayo de 2020: SB Juan Quispe Mendoza: “Todos tus colegas de la comisaría de Huaycán estamos agradecidos por tus enseñanzas, ejemplar policía al servicio de los más necesitados”. l 11 mayo de 2020: ST2 Luis Castro Scarpati, 55, Lima: “'Cigarrito', cumpliste con tu deber en la primera línea de batalla, pensando en todos, en tu país, en tu patria”. l 11 mayo de 2020: S1 Juan Gutarra Castañeda: “A veces uno no se explica por qué gente muy buena como tú se va, mientras que a los miserables que deben irse no les da ni la tos”. l 11 mayo de 2020: SB Pedro Cama Ayala, 58, San Martín de Porres, Lima: “Desde el inicio de la emergencia estuviste en primera línea, cuidando que respeten las medidas de distanciamiento, y sentías que era una gran responsabilidad. Todo un caballero, un héroe de la Policía”. l

11 mayo de 2020: SB S Armando Rosales Dyer, 55, San Martín de Porres, Lima: “Imposible de creer tu partida, ‘Chato’. Las escoltas donde trabajamos te van a extrañar. Fuiste la persona más leal de todo el Ministerio del Interior”.l 11 mayo de 2020: ST2 Luis Porras Bautista, 48, Lircay, Huancavelica: “En el Escuadrón de Emergencia del Callao cumpliste una gran labor, por eso izamos el pabellón en tu honor y en tu memoria”. l 12 mayo de 2020: SB Ulises Prieto García, 55, Colca, Junín: “Por razones de servicio laboró muchos años en la comisaría de Mala, tenía un cuarto alquilado en Chilca, alejado de su familia, vivía en soledad, sacrificándose por nuestro país”. l 12 mayo de 2020: SS Benigno Rueda Gómez, 60, Lince, Lima: “'Benji' era conocido porque siempre te brindaba lo que él llamaba ‘los grandes consejos para la vida’”. l

12 mayo de 2020: ST2 Óscar Coronel Díaz, 45, Cutervo, Cajamarca: “Hermano, la muerte se ha llevado tu cuerpo, pero tu espíritu siempre estará con nosotros. Ahora serás nuestro ángel guardián”. l 12 mayo de 2020: SB Roberto Ching Alejandría, 49, Chiclayo, Lambayeque: “Era un verdadero héroe del deber, honorable hasta el final”. l 13 mayo de 2020: SB Fernán Quezada Espejo, 56, Chócope, La Libertad: “Dicen que cuando alguien fallece es buena gente... Les diré que no siempre es el caso. Pero mi tío fue aquel amigo quien te habla fuerte y claro, quien jamás dejó de ser humilde. Nos deja un vacío enorme”. l 13 mayo de 2020: ST1 César Córdova Chacón, 52, Lima: “Perdiste la vida como todo gran héroe, en la primera línea de lucha, por tu patria, por tu familia, apoyando a la gente sin diferencia de raza o clase. Eres un verdadero héroe”. l 13 mayo de 2020: SB César Pérez Mejía: “No nos has dejado solos, porque quedaron tus enseñanzas, tus consejos, lo que nunca olvidaremos”. l

13 mayo de 2020: ST1 Hugo Pampa Malqui, 57, Miraflores, Lima: “Ahora estás al lado de tu padre, cuidando de los tuyos. Por aquí estarás siempre en nuestro corazón y nuestro pensamiento”. l 13 mayo de 2020: ST2 Edwin Cajo Saravia, 50, Pisco, Ica: “Eras el orgullo de nuestra ciudad, especialmente en el barrio La Alameda, donde todos te queríamos y respetábamos. Adiós, héroe pisqueño”. l 14 mayo de 2020: SS Noel Timoteo Cunya, 55, Lima: “Un tipo tranquilo, reservado, buena gente, un respetado investigador. Promoción, siempre te vamos a tener cerca”. l 14 mayo de 2020: SS Manuel Castillo Guzmán, 61, Chimbote, Áncash: “Hemos perdido a un profesional de la policía a carta cabal, eficaz y desprendido, luchador y con gran convicciones morales”. l 14 mayo de 2020: MAY César García Cillóniz, 47, Lima: “Osito de peluche, padrino querido, gracias por todas tus enseñanzas en la Escuela de Oficiales”. l

15 mayo de 2020: ST2 César Vicente Trujillo, 49, Huayllay, Pasco: “Con lágrimas en los ojos recibimos la noticia de tu partida, servidor de la patria, gran ser humano”. l 15 mayo de 2020: ST1 Jesús Gómez Huayta, 56, Bellavista: “Padrino, te fuiste a un mundo mejor, pero dejas un gran vacío en nuestros corazones. Te recordaré como a ti siempre te gustaba, con tu música de sal y agua”. l 15 mayo de 2020: SB Carlos Damián Suclupe, 51, Túcume, Lambayeque: “Fuiste, eres y serás un ángel. Diste tu vida por cuidarnos”. l 15 mayo de 2020: SB David Monteagudo Rojas, 55, Villa María del Triunfo: “El precio del deber nos ha arrebatado a una gran persona y amigo, pero hemos ganado a un héroe que jamás será olvidado”. 15 mayo de 2020: S3 Richard Palomino Santiago, 29, Palcazu, Pasco: “Pensé que no podían haber más héroes hasta que me enteré de tu partida, tan joven”. l

16 mayo de 2020: SS Rodolfo Sullón Sernaqué, 57, La Arena, Piura: “No lo podemos creer. Eras alegre y renegón, pero al final una buena persona. Eras como un padre para nosotros”. l 16 mayo de 2020: SS José Urpeque Yovera, 58, Ferreñafe, Lambayeque: “Más conocido como el ‘Tío Peque’, fue un buen policía, un buen esposo, y trataba como un hermano o como un padre”. l 16 mayo de 2020: SB Carlos Yauri Tucto, 51, Lima: “Conocido como el ‘Patrón Carlos’, era muy estricto y disciplinado, por eso fue escolta en el Congreso de la República”. l 16 mayo de 2020: SB Mariano Varela Muñoz, 60, Usquil, La Libertad: “La policía nacional pierde un valeroso, honrado, responsable, valiente que amaba a su institución. Te recordaremos como un héroe. Recordaré los viajes, los paseos con nuestros hijos, las reuniones con la familia”. l

16 mayo de 2020: ST1 Carlos Llontop de la Cruz, 45, Miraflores: “Además de un extraordinario policía, también era un gran músico de la institución y de grandes orquestas”. l 18 mayo de 2020: S2 Juan Medina Gálvez: “Le encantaba pasar el tiempo con sus hijos y no se perdía un partido de su equipo Alianza Lima. Te queremos mucho, ‘Yogui’”. l 19 mayo de 2020: S3 Dammert Izquierdo Rujel, 31, Castilla, Piura: “La Policía de Zarumilla está de duelo y con mucho dolor por la pérdida de un gran amigo, colega y compatriota, un verdadero campeón”. l 19 mayo de 2020: ST1 Faustino Carbajal Sulca, 51, Lima: “El Escuadrón de Emergencia Norte está de luto por la culpa del maldito virus que acabó con tu vida. Eres un héroe para todos nosotros”. l

19 mayo de 2020: ST1 Orlando Vásquez Zumarán, 54, Comas: “La última vez estuviste en la Comisaría de la Unidad Vecinal 3 de Mirones y cumpliste tu deber a cabalidad. Ahora lo seguirás haciendo desde el cielo, querido amigo”. l 20 mayo de 2020: SB Jorge Blanco Cuya, 48, San Juan de Lurigancho: “Zorro te decíamos porque eras muy bueno en tu trabajo como policía y también en la cancha de fútbol. Este ha sido tu gran partido, hermano”. l 20 mayo de 2020: ST2 Leónidas Oscco Orosco, 56, Pacucha, Apurímac: “Mi técnico, hoy se encuentra en lo más alto como un halcón cuidando y protegiendo a su familia y a sus hermanos halcones”. l

20 mayo de 2020: ST1 Gilbert Aguilera Acosta, 46, Lima: “Todos tus compañeros de promoción no nos esperábamos tan dolorosa noticia. Sufrimos la pérdida de un gran ser humano y gran policía”. l 20 mayo de 2020: ST3 José Rea Lequernaqué, 55, Castilla, Piura: “Hasta pronto, Loquito querido, un verdadero policía, muy respetado, amable y entregado a su institución”. l 21 mayo de 2020: SB Washington Yépez Pérez, 52, Iquitos, Loreto: "Adiós colega, perito, maestro y amigo. No dudabas en llamar para argumentar tu postura técnica y científica en busca de la verdad. l

21 mayo de 2020: SB Julio Rivas Jiménez, 52, La Victoria: “Tus colegas de la Comisarías de San Luis te decimos adiós, pero sabemos que solo es un hasta luego. Vamos a extrañar tu gran compañerismo y desprendimiento”. l 21 mayo de 2020: ST1 Julio Vásquez Meneses, 50, El Agustino: “Sé hizo conocido en la comisaría de Apolo, La Victoria, como una persona muy decidida y voluntariosa, muy atenta con quienes le pedían alguna ayuda”. l 21 mayo de 2020: SS Arturo Yarlequé Ramos, 58, Catacaos, Piura: “Fuiste un verdadero Policía de Investigaciones al servicio de la patria, un gran compañero de estudios, un mejor amigo en las buenas y en las malas”. l 21 mayo de 2020: SS Juan Tasaico Ticona, 57, Lima: “Cumpliste tu trabajo como un verdadero caballero de la ley, así siempre te recordamos, promoción”. l

21 mayo de 2020: ST1 Rubén Gonzales Cunza, 54, Pativilca, Lima: “Gracias por enseñarnos tanto en la vida, mi técnico. Siempre vamos a recordar siempre su sana alegría”. l21 mayo de 2020: SB Máximo Huamán Gregorio, 60, Lima: “En la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos te conocimos como ‘Huamancito’ y siempre estabas atento para cualquier ayuda. Te vamos a extrañar, hermano”. l 22 mayo de 2020: ST2 Lucio Ochante Huayanay, 47, Cañete: “Estuviste todo el tiempo en las líneas enemigas, cuidando que la epidemia no se propague, protegiendo a todos como si fueran tu familia. Eres un héroe”. l

22 mayo de 2020: SS Víctor Saavedra Tecocha, 55, Jaén, Cajamarca: “Fue un policía muy disciplinado, jamás tuvo una sanción y era muy estricto. Sin embargo, era alegre y le gustaban mucho los huaynos”. l 22 mayo de 2020: SB Gregorio Medina Cucho, 58, Lima: “Caíste en cumplimiento del deber, con el uniforme de la institución policial que amabas, como un valeroso policía que siempre fuiste, colega”. l 22 mayo de 2020: ST1 Álex Coquinche Arévalo, 45, Yurimaguas, Loreto: “Era un excelente tirador y por eso muy considerado en la promoción y lo llamábamos el ‘Chino Kenyi’”. l

23 mayo de 2020: SS Héctor Villanueva del Pozo, 56, Lima: “Era sobresaliente en el trabajo. Inteligente y de gran carácter. Ha dejado huella”. l 23 mayo de 2020: SS Elvis Odar Puse, 55, Lima: “La muerte es absorbida en la victoria. Oh, muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh, hermano, has sido y siempre serás respetado, gracias por haber estado en nuestros sufrimientos y alegrías”. l 23 mayo de 2020: ST1 César Puelles Castro, 47, Oyotún, Lambayeque: “Aquí en tu pueblo ha conmocionado la noticia de tu partida, porque eras un ejemplo, una inspiración, una persona que se merece el honor de ser llamada héroe”. l 24 mayo de 2020: SS Limber Millones Ángeles, 56, Eten, Lambayeque: “Nos dejó un gran hombre, un gran ser humano, el mejor tío del mundo, cumpliendo su deber por ese gran amor por su trabajo y por su patria”. l

24 mayo de 2020: SB Kendru Campos Díaz, 58, La Victoria: “Una excelente persona, un gran policía, siempre atento con su comunidad, estoy seguro que se fue con la satisfacción del deber cumplido”. l 24 mayo de 2020: SS Saúl Valladolid Zeta, 59, Chulucanas, Piura: “Parecía una persona muy dura porque era muy disciplinado, pero cambiaba cuando escuchaba música criolla o romántica”. l 24 mayo de 2020: SS José Gonzales Silva: “Eras un Águila Negra de corazón. Solo nos has tomado la delantera. No hay palabras suficientes para describir a un caballero de la ley”. l 25 mayo de 2020: SS Antonio Grimaldo Carrial, 61, Lima: “Entregó su vida sirviendo a la sociedad desde de la Divincri de Independencia y era muy apreciado por sus colegas por quienes lo conocieron”. l

25 mayo de 2020: SS Manuel Chacón Vargas, 58, Trujillo, La Libertad: “Colega y hermano de la Promoción PIP 82-II, fuiste un brillante detective y un gran caballero”. l 25 mayo de 2020: ST1 Hernán Luque Loayza, 56, Lima: “Papito, recuerdo tus palabras la última noche cuando hablamos, nunca las olvidaré”. l 25 mayo de 2020: SS César Huaraca Simpe, 61, Lima: “Era de los que siempre respondían con un sí cuando le pedían apoyar a un colega”.l 26 mayo de 2020: SS Ernesto Zuloeta Rufasto, 56: “Cómo aceptar que no te volveré a ver nunca más llegando a casa para contarnos cómo te fue en tu día y tus anécdotas. Te extrañaré toda mi vida, papá”. l 26 mayo de 2020:SS Juan Criollo Morocho 60: “Siempre fuiste un gran policía, un gran padre y una gran persona. Adiós padre. Héroe mío y de la patria”. l

26 mayo de 2020: ST1 Nery Sandoval Farroñán: “Cómo no recordar cuando llegué acá y decías hay que cuidarnos para poder salir de este lugar, años 90. Descansa en paz, Caballero de la Ley”.l 27 mayo de 2020: Roberto Sumire Huanqui, 58, San Martín de Porres: “Hermanito, un gran profesional y un ser humano maravilloso. Ahora eres nuestro angelito cuidándonos desde el cielo”. l 27 mayo de 2020: ST2 Raúl Calixtro Girón, 49, Jesús María: “Es la ley de Dios: Él los trajo y él se los llevó. Un hermano no podía estar lejos del otro. Ahora están juntos para siempre”.l 27 mayo 2020 SS Luis Castillo Camacho, 58: “Se nos fue cumpliendo su deber. Un gran amigo que ya descansa en paz. Ya eres nuestro héroe para siempre”. l

27 mayo de 2020: SS Luis Hernández Benites, 56: “Donde quiera que te hayas ido, serás nuestro héroe. Te fuiste cumpliendo con tu deber. Eso nos pone muy orgullosos”. 28 mayo de 2020: SB Óscar Santoyo Puicón, 60: “Hermano lindo, solo nos dejas tus recuerdos de un gran hombre y un gran policía. Qué tristeza saber que hoy partiste”. l 28 mayo de 2020: ST1 Luis Chevez Herrera, 56: “¡Nos tomaste la delantera, promoción! Siempre dabas lo mejor de ti. Ahora que estás en el cielo, hay que recordar que tuvimos el honor de ser tus amigos”. Amén.