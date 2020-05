Gerson Ames: ‘‘Las brechas en la educación del Perú se han evidenciado más con la pandemia’’

La semana pasada, Gerson Ames fue a la casa de algunos de sus alumnos, que tenían dificultades con las clases y no contaban con un celular o radio, para ayudarlos. Él docente, quien se dedica a enseñar matemáticas, recorrió cerca de 10 kilómetros a pie para ir a las diferentes casas, pues a pesar de contar con movilidad, esta no podía ser usada en ese momento. ''La ruta no fue muy complicada’’, asevera.

‘‘La idea de un maestro es que ningún alumno se quede atrás’’, asegura en diálogo con La República, cuando se le pregunta por qué tomó la decisión de ir a sus casas. Ames agrega que en las visitas se cumplió con el protocolo recomendado, como mantener la distancia necesaria y usar mascarillas. Además, antes de visitar a los menores conversó con los padres.

El profesor cuenta que durante una de las visitas se percató de que los hermanos, tíos y papá de su alumno eran ingenieros, por lo que no entendió qué hacía allí, pues el menor le había llamado precisamente porque requería de alguien para que le explique las clases. El estudiante entonces procedió a decirle que su familia no comprendía lo que él estaba aprendiendo y por ello no podían ayudarlo. ‘‘El detalle estaba en que la matemática que les habían enseñado era algorítmica, con fórmula’’, indica.

El también ganador del Premio Maestro Excelencia 2019 añade que actualmente ‘‘el enfoque es por competencias hacia el desarrollo. Va fijado al desarrollo del pensamiento complejo y establece relaciones matemáticas en todo su entorno. No se les da fórmulas’’, sostiene.

‘‘Algo bien curioso es que bastantes generaciones habían crecido con un sistema educativo muy memorístico’’, comenta. Gerson Ames señala que en las visitas pudo observar cómo se viene desarrollando el programa Aprendo en Casa. Un problema visto fue que hay algunos jóvenes que pueden contar con un celular, televisor o radio, pero no están en la casa, debido a que los padres les piden realizar otras actividades.

‘‘Las brechas en la educación del Perú se han evidenciado más con la pandemia. Son más notorias la falta de los equipos tecnológicos y también lo que es la apropiación e integración de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) ’’, añade Ames. Entonces procede a explicar que la apropiación es cuando se empieza a conocer el equipo de una manera distinta, como sus funciones, y la integración es usar estos para distintos aprendizajes.

Para el profesor Gerson la mayor satisfacción de las visitas ha sido la alegría de sus alumnos. ‘‘Se sintieron nuevamente parte del proyecto’’, explica. Él agrega que el aspecto socioemocional es muy importante y que el ir a sus casas ha generado que los estudiantes se preocupen más por las actividades que deben realizar. ‘‘Hay que acordarnos que la educación es emotiva’’, expresa.

Ames aún recuerda cuando era pequeño y debió quedarse con su abuela en Junín, debido a que su madre tenía que trabajar. El docente cuenta que en el colegio sentía el amor de sus maestros. ‘‘Era inquieto y preguntón’’, asegura.

A sus siete años se mudó a Lima para vivir y ahí conoció lo que era el ‘‘bullying por ser de la sierra y tener ‘mote’ ’’; sin embargo, sus profesores lo defendieron. Él señala que en secundaria era un alumno destacado y que también sintió mucho cariño de sus docentes. Eso, junto a la demora que tuvo para ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos lo motivaron a estudiar educación.

‘‘Vi que había maneras quizá más prácticas de enseñar a los chicos matemáticas para que ellos también puedan cuidar sus sueños’’, finaliza. Además de ganar el Premio Maestro Excelencia 2019, Gerson ha obtenido el XXVIII Premio Horacia Zevallos Gámez 2019 y de las Buenas Prácticas Docente 2018, y fue finalista del premio El Maestro que Deja Huella 2017.

Propuestas

El docente señala que tiene varias propuestas para esta nueva forma de educación que realiza a causa de la pandemia. Una de ellas consiste en reforzar la ficha que les brinda el Ministerio de Educación de seguimiento y acompañamiento. Él explica que debe haber mayor precisión, ya que la hoja es una radiografía que indicará las necesidades y sugerencias que se pueden dar a los alumnos.

También, Ames indica que se les podría brindar más autonomía a los colegios para desarrollar la educación a distancia, así incluso estos pueden tomar decisiones de acuerdo a las situaciones socioeconómicas. ‘‘Las instituciones quizá pueden brindar otro tipo de servicio según su contexto’’, precisa.

Asimismo, recomienda proveer de material didáctico a aquellos que lo requieran para que en los hogares una persona mayor supervise y vea que las matemáticas han cambiado. Estas ya no implican solo el desarrollo de ejercicios, sino el pensamiento también. Además, considera que las bibliotecas virtuales en las comunidades serían un gran aporte. Los menores podrían tener acceso a diversas páginas sin necesidad de tener internet.

Y, por último, el docente cree que conocer los temas que se tocarán una semana antes también ayudaría. ‘‘Una secuencialidad de capacidades donde el maestro conozca con anterioridad para ver qué estrategias puede aplicar’’, explica.