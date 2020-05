Contraloría advierte fallas en municipios del sur en entrega de canastas de alimentos

Deysy Pari

Arequipa

Las municipalidades fueron las entidades designadas para asistir a las poblaciones vulnerables con canastas de alimentos. El gobierno les transfirió presupuesto para que adquieran alimentos, armen canastas y las entreguen. Varias comunas no estuvieron a la altura de las circunstancias. Según la fiscalización de la Contraloría General de la República, muchas municipalidades incurrieron en diversas irregularidades quwe hacen dudar de la transparencia con la que ejecu

taron esta ayuda. En el sur, la mayoría de las comunas observadas por la Contraloría adquirieron productos que no contaban con registro sanitario, inclusive entregaron las canastas de alimentos sin contar con un padrón de alimentos consolidado; en otros casos, los benefi ciarios ya recibían subsidios del Estado, como Pensión 65 o tenían pensión de la ONP. Por ejemplo, en Arequipa, la Municipalidad Distrital de Chiguata compró alimentos y en las

facturas consignó S/ 49 997. Sin embargo, en la plataforma informática de la Contraloría, consignó como monto total de gasto S/ 43 148. Esto hace dudar de la transparencia del proceso. Otra serie de defi ciencias se halló en La Joya. La comuna almacenó los productos y canastas en locales de malas condiciones, en el estadio municipal. Además, entregó tarros de leche con abo

lladuras, las cantidades de los productos de las canastas no corresponden a lo señalado en la lista entregada a la población. Tampoco contaban con padrón de beneficiarios para adquisición y entrega, lo que hace que la distribución se haga sin criterios mínimos. En el distrito de José Luis Bustamante, el padrón fi nal de benefi ciarios difería respecto a la cantidad de canastas que se adquirieron, pues se encontraron tres canastas sobrantes. En el distrito de Andahuaylillas, en la región Cusco, la entrega de canastas básicas incluyó a benefi ciarios de programas sociales, lo que generó el riesgo de favorecer a un sector de la población y no atender a otros. Se identifi có que 33 de los benefi ciarios ya recibían apoyo de otros programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o contaban con ingresos por ONP. En la provincia de Espinar, la municipalidad entregó tres tipos de canastas, que diferían en cantidad de víveres distintos y precios distintos. En la localidad de Calca, también en Cusco, entregaron tres canastas a personas que no fi guraban en el padrón de benefi ciarios, además que se compraron productos sin especifi caciones técnicas requeridas.

Moquegua y Puno La Municipalidad Provincial de Sánchez Cerro no tenía una lista de beneficiarios para la distribución. En Matalaque, se almacenaba alimentos junto a maquinaria con residuos de combustible. En Puno, las autoridades municipales de la provincia de Melgar no seleccionaron al personal encargado de la distribución de las canastas, tomando en cuenta su situación de vulnerabilidad. En Apurímac, la entrega de productos también se hizo sin el padrón de benefi ciarios.❖

Policías donan parte de su sueldo para comprar víveres

Policías de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) en dos días recorrieron hasta cuatro distritos llevando ayuda para población vulnerable. Ellos destinaron parte de su sueldo para comprar fi deos, arroz, azúcar, lácteos, entre otros productos. “No es mucho, pero al menos tratamos de llevar esta ayuda focalizada. Cuando fuimos por el Cono Norte y la periferia de la ciudad, vimos mucha gente necesitada que no recibió nada. Por eso decidimos apoyarlos”, dijo un agente. Apoyaron a una pareja de ancianos que vendía cebollas en una calle de

Paucarpata, verifi caron que no recibieron apoyo del gobierno y les dieron sus canastas. Lo mismo hicieron con un joven cuya madre se quemó por una fuga de gas y otra mujer que dio a luz y no tenía recursos económicos. Su labor inició el miércoles y culminó ayer jueves por la tarde. En estos dos días recorrieron los distritos de Cerro Colorado, Paucarpata, Socabaya, Cayma. Pero su trabajo no ha terminado, también recorrerán otros sectores como Mariano Melgar. Los agentes desafi aron a entidades estatales como la Sunat a sumarse a la campaña “C