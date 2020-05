COVID-19: Sin pruebas rápidas para la reactivación de la económica en Tacna 

La zona comercial de Tacna ha acatado la cuarentena desde sus inicios, cerrando sus mercadillos y galerías. El presidente de la Asociación de Junta de Usuarios de la Zona Comercial de Tacna ( AJU Zotac), Isaac Chili Quispe, pidió que a las autoridades regionales acelerar los preparativos para la futura reactivación económica de su sector.

En Tacna se conformó una comisión para la reactivación económica, liderada por la Subgerencia de Desarrollo Económico del gobierno regional. Chili, que también integra el grupo, no está muy conforme con el ritmo de trabajo.

“El ingeniero Raúl Yufra (subgerente) tiene toda la disposición de trabajo pero falta apoyo. Mis socios me presionan, me preguntan por el protocolo de trabajo para la futura reactivación de la zona comercial, pero de eso no hay nada aún. Aquí el sector salud tiene mucho que ver, pero hasta la fecha no hay nada”, puntualizó.

El miércoles, el director regional de Salud, Juan Cánepa Yzaga, informó que no tienen pruebas rápidas para destinarlas al personal de los negocios que volverían a atender tras el fin de la cuarentena. Se está priorizando la detección de casos COVID-19 en la población en centros de salud, así como del personal médico, policías y todo aquellos que están en la primera línea de acción.

Detalló que Tacna ha recibido 2 200 pruebas rápidas y tendrá 800 más este fin de semana. La norma para la reapertura de negocios, señala que el personal debe pasar por pruebas rápidas antes de retomar sus labores. “Estamos amarrados. No hemos recibido pruebas para la reactivación, por lo menos hasta ahora”, dijo Cánepa.