Reclusos del penal de Andahuaylas se amotinan por temor al coronavirus [VIDEO]

Momentos de tensión se vivieron la noche del lunes, en el interior del penal de Andahuaylas en la región de Apurímac, cuando cientos de reclusos se amotinaron pidiendo la atención del Gobierno en cuando a la Emergencia por la presencia del nuevo coronavirus. También denunciaron deficiencias en la distribución de alimentos.

Luego de actos de protesta que incluyó quema de colchones entre otros algunos desmanes, los internos pidieron una reunión con las autoridades pertinentes con la presencia de la prensa para manifestar su pliego de reclamos y denuncias de presuntos actos corrupción por parte del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) . A la cita acudieron representantes del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, bajo la mediación de la Policía Nacional.

Uno por uno los reclusos manifestaron su reclamo, como el hacinamiento a los que son confinados haciéndolos vulnerables al contagio del COVID-19, es de recordar que en dicha provincia se reportaron cuatro casos de infectados. Son 700 los reos que cumplen condena en una infraestructura para 240 presos.

El punto neurálgico de los reclamos se centró en la distribución de las raciones alimentarias, con alimentos no aptos para el consumo humano. Denunciaron que el proveedor no cumple con los protocolos de salubridad, “nos informaron un incremento en la comida que no cumple el proveedor, esta es una situación recurrente” citó uno de los representantes de los presos.